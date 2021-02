कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में यदि समय पर पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो रोग से लड़ पाना संभव है। लेकिन यदि कैंसर से पीड़‍ित व्‍यक्ति को इस बारे में स्‍टेज 2 या स्‍टेज 3 मे पता चलता है तो रोग से निपट पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। 4 फरवरी को विश्‍व स्‍तर पर कैंसर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को कैंसर के बारे में जागरुक किया जा सके। लेकिन कैंसर के खिलाफ तमाम तरह के इलाज और तकनीक आने के बावजूद लोग आज भी कैंसर के बारे में बहुत कम जानते हैं। आम लोग तो दूर कई बार तो सेलेब्‍स भी कैंसर के शिकार हो जाते हैं और उन्‍हें इस बारे में काफी देर से पता चलता है। सिर्फ 2020 में ही कई ऐसे सेलेब्‍स हैं जिनकी मौत कैंसर के कारण हुई है। आज हम इस आर्टिकल में उन सपुरस्‍टार के बारे में बात करेंगे जिनकी मौत 2020 में कैंसर (Celebrities Who Have Died of Cancer In 2020) के कारण हुई है। Also Read - महिलाओं में सबसे अधिक पाए जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के मामले, WHO ने चेताया, ऐसे कर सकती हैं महिलाएं स्तन कैंसर के ख़तरे को कम

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor)

इरफान खान (Irfan Khan)

बॉलीवुड के लिए 29 अप्रैल का दिन हमेशा काला दिन रहेगा क्‍योंकि इस दिन सुपरस्‍टार इरफान खाने ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दरअसल इरफान को एक साथ कई रोगों ने घेर रखा था। इरफान खान आंतों के इंफेक्‍शन के साथ ही ट्यूमर का भी शिकार थे। 2018 में इरफान का कैंसर का भी इलाज हुआ था। लेकिन जब उन्‍होंने आखिरी सांसें ली तो उनकी मौत का कारण न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था। बता दें कि न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर (Neuroendocrine Tumor) हार्मोन्स बनाने वाली ग्रांथियों से संबंधित कैंसर होता है। यदि इस कैंसर के लक्षणों को समय रहते नोटिस कर इलाज शुरू किया जाए तो इलाज संभव है।

चैडविक बोसमैन (Chadwick Boseman)

चैडविक बोसमैन एक अमेरिकन एक्‍टर थे, जिनकी मौत 28 अगस्‍त 2020 को कैंसर के कारण हुई। 43 साल के चैडविक बोसमैन कोलोन कैंसर (Colon Cancer) से पी‍ड़‍ित थे, लेकिन उन्‍होंने ये बात कभी अपने फैन्‍स को जाहिर नहीं होने दी। एक्‍टर को अपनी मौत से करीब 4 साल पहले यह पता चल गया था कि वो कोलोने कैंसर की स्‍टेज 3 पर हैं। उन्‍होंने अंत तक कैंसर से उभरने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो ही गई।

दिव्या चौकसे (divvya chouksey)

कई एड फिल्‍मों में काम करने वाली और आईएमशी मिस इंडिया यूनिवर्स की कंटेस्टेंट रह चुकी एक्‍टर दिव्‍या चौकसे की मौत साल 2020 में कैंसर के कारण हुई थी। दिव्‍या की मौत 12 जुलाई 2020 को पैंक्रियाज कैंसर (Pancreatic cancer) के कारण हुई थी। दिव्‍या अपनी मौत से करीब डेढ़ साल पहले से पैंक्रियाज कैंसर से जूझ रही थी। जैसे ही उन्‍हें पता चला कि वो इस कैंसर की शिकार हैं उन्‍होंने गंभीरता से अपना इलाज शुरू कर दिया था। लेकिन तमाम इलाज और थैरेपी लेने के बाद भी दिव्‍या पैंक्रियाज कैंसर से जंग हार गई।