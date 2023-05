शिशुओं और बच्चों में कब्ज की समस्या तब होती है जब उनका मल सख्त हो जाता है या मल त्याग करने में समस्या होती है। कब्ज से पीड़ित बच्चों में मल त्याग करते समय दर्द हो सकता है। इसके अलावा शौच के दौरान तनाव देने या जोर लगाने पर भी मल त्यागने में असमर्थ हो सकते हैं।

वैसे तो बच्चों में कब्ज की समस्या बहुत आम है। हालांकि बच्चों के लिए सामान्य रूप से मल त्याग करना अलग अलग हो सकता है। अगर किसी बच्चे में कब्ज की समस्या हो रही है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बच्चा कब जिससे पीड़ित है।

हालांकि वैकल्पिक चिकित्सा में होम्योपैथी दवाइयो द्वारा बच्चों में कब्ज का उपचार किया जाता है, आयुष मंत्रालय ने कब्ज की कुछ होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बताया है। इन दवाइयों के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं बच्चों में कब्ज के लक्षण क्या हैं?

आयुष मंत्रालय का कहना है कि नवजात शिशुओं और बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्याओं के लिए होम्योपैथ में विभिन्न प्रकार की दवाइयां उपलब्ध है। सामान्य तौर पर प्रयोग की जाने वाली होम्योपैथ की दवाएं निम्नलिखित हैं:

आयुष मंत्रालय का कहना है कि, इन दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले चिकित्सक से परामर्श के बाद ही सेवन किया जाना चाहिए।