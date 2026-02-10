Add The Health Site as a
ब्रेन अल्ट्रासाउंड क्यों होता है? डॉक्टर से समझिए

Normal baby brain ultrasound : कुछ स्थितियों में बच्चों को ब्रेन अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और कब होती है इस जांच की सबसे ज्यादा जरूरत?

Brain Ultrasound
VerifiedVERIFIED By: Dr. (Prof) Vinit Banga

Written by Kishori Mishra |Published : February 10, 2026 10:39 AM IST

Brain Ultrasound Anatomy : ब्रेन अल्ट्रासाउंड सुनकर आप में से कई लोगों को हैरानी हो रही होगी कि, "क्या ब्रेन अल्ट्रासाउंड भी होता है?" अक्सर हमारे सामने जब भी अल्ट्रासाउंड का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग पेट की ओर जाता है। लेकिन आपको बता दें कि पेट की तरह ही ब्रेन का भी अल्ट्रासाउंड होता है। इसे न्यूरोसोनोग्राफी भी कहा जाता है। इस लेख में हम आपको ब्रेन अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है और इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस विषय की जानकारी के लिए हमने फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और एचओडी डॉक्टर विनीत बंगा से बातचीत की है।

डॉक्टर बंगा का कहना है कि ब्रेन अल्ट्रासाउंड कराने का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क से जुड़ी समस्याओं का जल्दी पता लगाना होता है। यह जांच जन्म के समय हुई चोट, मस्तिष्क में ब्लीडिंग, दिमाग में पानी भरना, ब्रेन मेें किसी तरह के संक्रमण, जन्मजात विकार या ब्रेन के असामान्य विकास का पता लगाने में मदद करती है। समय से पहचान होने पर इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है, जिससे बच्चे के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

क्या ब्रेन अल्ट्रासाउंड सुरक्षित है?

फरीदाबाद के फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग के डायरेक्टर और एचओडी डॉक्टर विनीत बंगा का कहना है कि ब्रेन अल्ट्रासाउंड को न्यूरोसोनोग्राफी भी कहा जाता है। यह एक सुरक्षित, दर्दरहित और गैर-आक्रामक जांच है, जिसमें ध्वनि तरंगों की मदद से मस्तिष्क की संरचना को देखा जाता है।

किन लोगों का किया जा सकता है ब्रेन अल्ट्रासाउंड?

डॉक्टर विनीत बंगा का कहना है कि ब्रेन अल्ट्रासाउंड मुख्य रूप से समय  से पहले जन्में  बच्चों, नवजात शिशुओं या फिर 1 साल से कम उम्र के बच्चों का किया जाता है, क्योंकि उनके सिर की हड्डियां पूरी तरह से बंद नहीं हुई होती हैं, जिससे अल्ट्रासाउंड की किरणें आसानी से अंदर जा सकती है और उनके ब्रेन के अंदर की संरचनाओं के बारे में अच्छे से पता लगाया जा सकता है।

क्यों किया जाता है ब्रेन अल्ट्रासाउंड?

ब्रेन में किसी तरह की ब्लीडिंग या चोट

समय से पहले जन्मे शिशुओं या फिर कम वजन वाले शिशुओं में ब्रेन में ब्लीडिंग होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है, ऐसी स्थिति का पता लगाने के लिए बच्चे की एनआईसीयू में ब्रेन अल्ट्रासाउंड की जाती है। इसके अलावा ऐसे बच्चों के ब्रेन में किसी तरह की चोट तो नहीं लगी, इस बात की जानकारी के लिए भी ब्रेन अल्ट्रासाउंड किया जाता है।

सिर का आकार सही न होना

अगर बच्चे की उम्र के हिसाब से सिर का आकार सही नहीं है या फिर उम्र के हिसाब से सिर काफी तेजी से बढ़ (हाइड्रोसिफलस) रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ब्रेन अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं। ताकि बच्चे को अगर किसी तरह की परेशानी है, तो समय पर इलाज हो सके।

ब्रेन में संक्रमण या सूजन

दिमाग में संक्रमण या फिर किसी तरह की सूजन तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए भी ब्रेन अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। मुख्य रूप से मेनिनजाइटिस जैसे संक्रमण का पता लगाने के लिए ब्रेन अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है।

मस्तिष्क की चोट

कुछ स्थितियों में डिलीवरी के दौरान बच्चे को ब्रेन में चोट लगने की संभावना होती है या फिर ट्यूमर होने का खतरा रहता है। इस स्थिति का पता लगाने के लिए भी ब्रेन अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है।

मिर्गी या न्यूरोलॉजिकल परेशानी

अगर जन्म के बाद शिशु को किसी तरह के दौरे पड़ रहे हों, विकास में देरी या कोई अन्य न्यूरो संबंधी परेशानी दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्रेन अल्ट्रासाउंड  कराने की सलाह दी जा सकती है।

