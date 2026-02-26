Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Why Do We Feel Lethargic in Summer? : जल्द ही गर्म हवाएं दस्तक देने वाली हैं। इस दौरान न सिर्फ स्किन से जुड़ी परेशानी होती है, बल्कि कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। इसमें सुस्ती भी शामिल है।इस सीजन में हर किसी को सुस्ती सी छाई रहती है। सर्दी में जहां सभी लोग एक्टिव रहते हैं वहीं गर्मी में आलसपन, नींद और उबासी सी आती रहती है। चाहे कितना भी एक्टिव रहने की कोशिश करें, लेकिन सुस्ती पीछा नहीं छोड़ती है। सभी लोगों की यही शिकायत होती है कि गर्मियों में दिन भर थकान महसूस होती रहती है। ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं। इसके चलते शरीर की एनर्जी कम हो जाती है और सुस्ती छा जाती है। चलिए हम आपको गर्मियों में सुस्ती के कारण बताते हैं। इसके अलावा सुस्ती से निजात पाने के कुछ टिप्स भी देने वाले हैं।
गर्मी के कारण शरीर में बदलाव हो जाते हैं। इस मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए रक्त वाहिकाएं फैल जाती है। इनके फैलने से रक्तचाप कम हो सकता है जोकि सुस्ती का कारण बन सकता है।
गर्मी में शरीर को ठंडा रखने की आवश्यकता होती है। इस कारण बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। इसके अलावा पसीना भी बहुत आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होती है और सुस्ती आने लगती है।
ज्यादा गर्मी में शरीर में बैचेनी बढ़ जाती है। इस कारण से चिड़चिड़ापन और चिंता भी होने लग सकती है। जिसके चलते थकान और सुस्ती की समस्या आ सकती है।
गर्मी में हर इंसान को पसीना आने की दिक्कत होती है। ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इस कारण से भी सुस्ती आने लगती है।
गर्मी में यदि आप सुस्ती से बचना चाहते हैं तो हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। इन टिप्स को अपनाकर आप सुस्ती से छुटकारा पा सकते हैं।
गर्मी में सुस्ती से बचने का ये सबसे कारगर उपाय है। अगर आप समय समय पर पर्याप्त पानी पीएंगे तो आपके शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी। इससे आप सुस्ती से छुटकारा पा सकते हैं।
गर्मियों में सुस्ती से बचने के लिए धूप में जाने से बचना चाहिए। दरअसल, धूप में रहने से शरीर में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन गिर जाता है। इस कारण शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है। अगर आप धूप में नहीं जाएंगे तो शरीर में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं गिरेगा और आप एनर्जेटिक फील करेंगे।
गर्मी में कैफीन युक्त चीजों से दूरी बनानी चाहिए। दरअसल, कैफीन युक्त चीजें शरीर में पानी को सोखते हैं। पानी की कमी से एनर्जी का स्तर डाउन हो जाता है। अगर आप कैफीन से दूर रहेंगे तो शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और सुस्ती से बचे रहेंगे।
