घर पर बीपी चेक करने का क्या है सही तरीका? वीडियो में डॉक्टर बताईं डिजिटल मॉनिटर से जुड़ी गलतियां

क्या आप घर पर बीपी चेक करते हैं? अगर हां, तो आपके द्वारा की गई कुछ आम गलतियां गलत रीडिंग ला सकती हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं डिजिटल मॉनिटर से जुड़ी कुछ आम गलतियों के बारे में-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 15, 2026 4:01 PM IST

Medically Verified By: Dr. Ramneek Mittal

BP Check

Right Way to Measure BP at Home : आजकल हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खराब लाइफस्टाइल, तनाव, अनियमित खानपान और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण कम उम्र में भी लोग बीपी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर अक्सर घर पर नियमित रूप से ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने की सलाह देते हैं। घर पर डिजिटल BP मॉनिटर से ब्लड प्रेशर चेक करना आसान जरूर है, लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से रीडिंग गलत आ सकती है और व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर भ्रमित हो सकता है। बेंगलुरु स्थित नारायणा हेल्थ सिटी के कंसल्टेंट कार्जियोलॉजिस्ट डॉ. रमनीक मित्तल का कहना है कि BP मापने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि सही और भरोसेमंद रीडिंग मिल सके।

घर पर ब्लड प्रेशर चेक करना क्यों जरूरी है?

डॉक्टर कहते हैं कि घर पर नियमित बीपी मॉनिटरिंग करने से व्यक्ति अपने ब्लड प्रेशर के पैटर्न को समझ सकता है। इससे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन यानी डॉक्टर के सामने घबराहट की वजह से बढ़े BP और असली हाई BP में फर्क समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा, जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज या किडनी की समस्या है, उनके लिए घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग काफी फायदेमंद मानी जाती है।

डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर इस्तेमाल करते समय होने वाली आम गलतियां

कई बार हमारी गलतियों की वजह से ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही नहीं आती है, आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में-

Image Credit : ChatGPT

बीपी चेक करने से पहले आराम न करना

डॉक्टर रमनीक मित्तल का कहना है कि कई लोग चलते-फिरते या सीढ़ियां चढ़ने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। इससे रीडिंग सामान्य से ज्यादा आ सकती है। इसलिए आपको बीपी मापने से पहले कम से कम 5 मिनट तक आराम से बैठना चाहिए।

गलत पोजिशन में बैठना

अगर आपकी पीठ को सपोर्ट नहीं मिला है और पैर जमीन पर सीधे नहीं हैं या पैर क्रॉस किए हुए हैं, तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग प्रभावित हो सकती है। ध्यान रखें कि बीपी चेक करते समय पीठ सीधी रखें, पैर जमीन पर टिके हों, पैर क्रॉस न करें और हाथ को हार्ट लेवल पर रखें। इससे बीपी सही आता है।

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सही कफ साइज का इस्तेमाल न करना

डॉक्टर कहते हैं कि कई लोग बीपी चेक करते समय गलत साइज का कफ इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटा या बहुत बड़ा कफ इस्तेमाल करने से बीपी गलत आ सकता है। इसलिए हमेशा अपने हाथ के साइज के अनुसार कफ चुनें।

बात करते हुए बीपी मापना

ध्यान रखें कि बीपी चेक करते समय बात करना, मोबाइल इस्तेमाल करना या टीवी देखने से आपकी रीडिंग बढ़ी हुई आ सकती है। अगर आप सही बीपी चाहते हैं, तो माप लेते समय शांत और स्थिर रहना जरूरी है।

चाय, कॉफी या सिगरेट के तुरंत बाद बीपी चेक करना

कैफीन और निकोटीन अस्थाई रूप से ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसलिए चाय और कॉफी पीने के 30 मिनट बाद ब्लड प्रेशर चेक करें। कभी भी स्मोकिंग के तुरंत बाद बीपी न मापें, इससे रीडिंग गलत आ सकती है।

एक बार की रीडिंग पर भरोसा करना

एक ही बार ब्लड प्रेशर मापकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। डॉक्टर आमतौर पर 1-2 मिनट के अंतर पर दो से तीन रीडिंग लेने की सलाह देते हैं।

घर पर बीपी मापने का सही तरीका क्या है?

right way to check Bp at home

बीपी चेक करने का सही समय चुनें। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, रोज एक ही समय पर बीपी मापना बेहतर होता है

इसके बाद हमेशा सही मशीन चुनें, ऊपरी बांह वाले डिजिटल बीपी मॉनिटर को ज्यादा सही माना जाता है।

हर दिन की ब्लड प्रेशर रीडिंग लिखकर रखें। इससे डॉक्टर को आपके बीपी पैटर्न को समझने में मदद मिलती है।

कौन-सी बीपी रीडिंग सामान्य मानी जाती है?

सामान्य तौर पर 120/80 mmHg को नॉर्मल माना जाता है। 140/90 mmHg या उससे ज्यादा लगातार आने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी माना जाता है। हालांकि उम्र, बीमारी और व्यक्ति की स्थिति के अनुसार यह अलग भी हो सकता है।

Disclaimer : घर पर डिजिटल BP मॉनिटर से ब्लड प्रेशर चेक करना आसान और उपयोगी तरीका है, लेकिन सही तकनीक अपनाना बेहद जरूरी है। छोटी-छोटी गलतियां गलत रीडिंग दे सकती हैं, जिससे इलाज और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सही पोजिशन, सही समय और सही मशीन का इस्तेमाल करके ही BP मापें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें।