जीभ ही नहीं दांतों के रंग से भी चलता है आपकी सेहत का हाल, काले-पीले दांत देते हैं इन 5 बीमारियों का संकेत

पढ़ें कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जिनकी वजह से आपके दांत समय के साथ काले-पीले और बदरंग हो जाते हैं।

Tooth staining and health problems: सफेद-चमकते दांत ना केवल आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि, वह आपकी हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं। दांतों का रंग खराब होने या उनमें काले-पीले या लाल धब्बे पड़ने के कई कारण हो सकता हैं। आमतौर पर साफ-सफाई की कमी के कारण लोगों के सफेद दांत पीले हो जाते हैं लेकिन कुछ गम्भीर कारणों से भी आपके दांतों की रंगत खराब हो सकती है। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जिनकी वजह से बहुत कोशिश करने के बाद भी आपके दांतों की सफेदी लौट नहीं पाती या आपके दांत समय के साथ काले-पीले और बदरंग हो जाते हैं। (Tooth staining and health problems in Hindi)

इन वजहों से दांत हो जाते हैं पीले और बदरंग

एक्सपर्ट्स के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के दांतों की एनेमल की परत कमजोर होने लगती है और दांतों की उपरी परत पीली पड़ने लगती हैं। वहीं, दांतों की साफ-सफाई ठीक तरीके से ना करने या लम्बे समय तक गलत तरीके से खाने-पीने की वजह से भी दांतों की रंगत पीली पड़ जाती है। मसालेदार खाना, चाय-कॉफी और सोया से बने फूड्स का अधिक सेवन करने से दांतों में इस तरह के धब्बे दिखायी दे सकते हैं। इसीलिए, इन चीजों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। इन सबके अलावा दांतों का रंग खराब होने के ये कारण भी हो सकते हैं-

खराब ब्लड सर्कुलेशन

दांतों और मसूड़ों में ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से ना होने के कारण भी दांतों की रंगत खराब हो जाती है। इसी तरह नसों में डैमेज या किसी प्रकार की चोट की वजह से भी लोगों को दांतों में तकलीफ हो सकती है और दांतों का रंग भी खराब हो सकता है।

डेंटल ट्रीटमेंट के नुकसान

कुछ मामलों में दांतों के गड्ढे या कैविटी को भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों और केमिकल की वजह से भी दांतों का रंग खराब हो जाता है।

ज्यादा शराब पीने की आदत

अल्कोहल या शराब का बहुत अधिक सेवन करने से भी दांत खराब होते हैं और दांतों का रंग खराब हो सकता है।

दांतों का रंग खराब होने से रोकने के लिए करें ये काम (Tips to avoid tooth staining)

जल्दबाजी में ब्र्श (brushing) ना करें। हमेशा दांतों के सभी कोनों में ब्रश से रगड़-रगड़कर साफ करें।

ब्रशिंग के बाद डेंटल फ्लॉस ( flossing) का भी इस्तेमाल करें।

सिगरेट पीने या तम्बाकू के सेवन जैसी आदतें छोड़ दें।

चाय और कॉफी का सेवन कम मात्रा में करें।