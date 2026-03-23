घर में किसी को टीबी हो जाए तो क्या करें? डॉक्टर बता रहे हैं परिवार के लिए जरूरी सावधानियां

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ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है और हवा के माध्यम से फैल सकती है। जब घर में किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से परिवार के अन्य सदस्यों में चिंता बढ़ जाती है। हालांकि सही जानकारी और सावधानियों के साथ इस संक्रमण के फैलने के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
24 मार्च को जब हम वर्ल्ड टीबी डे (World Tuberculosis Day 2024) मना रहे हैं, तब हमने नई दिल्ली स्थित आस्था अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. चंद्रमणि पंजाबी (Dr. Chandramani Punjabi, Consultant - Pulmonologist, Aastha Hospital, Delhi) से बात की। इस बातचीत में डॉ. चंद्रमणि पंजाबी से हमने यह जानने की कोशिश की, कि अगर परिवार में किसी सदस्य को टीबी हो जाता है, तो अन्य सदस्यों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
डॉ. चंद्रमणि पंजाबी बताते हैं कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीबी के मरीज को डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां नियमित रूप से और पूरे कोर्स तक लेनी चाहिए। इलाज शुरू होने के कुछ समय बाद संक्रमण फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है, इसलिए दवाइयों को बीच में बंद करना या अनियमित रूप से लेना न केवल मरीज के लिए बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी जोखिम बढ़ा सकता है।
डॉ. चंद्रमणि पंजाबी बताते हैं कि टीबी एक ऐसी बीमारी है, जिसमें मरीज और परिवार के अन्य सदस्य ध्यान रखें, तो उसकी रिकवरी तेज हो सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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