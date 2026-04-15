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हार्ट में गड़बड़ी होने पर दिखाई देते हैं ये 15 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

दिल का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन, कई बार दिल की सेहत गड़बड़ाने लगती है। इस स्थिति में कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं।

हार्ट में गड़बड़ी होने पर दिखाई देते हैं ये 15 संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
heart pain
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Amit Bhushan Sharma

Written by Anju Rawat |Updated : April 15, 2026 3:00 PM IST

Heart Diseases Symptoms in Hindi: दिल शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। इसका मुख्य काम पूरे शरीर में रक्त पंप करना है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के अन्य अंगों तक आसानी से पहुंचाने का काम करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़ों तक ले जाकर बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए दिल की सेहत का बेहतर बने रहना बहुत जरूरी होता है। दिल की सेहत में सुधार करने के लिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी होता है। साथ ही, अगर दिल की कोई बीमारी है तो इसके लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। जब दिल की सेहत में कोई गड़बड़ी शुरू होती है, तो कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। आइए, पारस हेल्थ, गुरुग्राम में कार्डियोलॉजी विभाग में डायरेक्टर और यूनिट हेड के रूप में कार्यरत डॉ. अमित भूषण शर्मा से जानते हैं हृदय रोगों के लक्षण क्या हैं?

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हृदय रोगों के लक्षण

संख्यालक्षणविस्तार
1.सीने में दर्द होनादिल में कोई गड़बड़ी चल रही है तो आपको सीने में दर्द का अनुभव हो सकता है। इसकी वजह से आपको जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है।
2.गर्दन में दर्द होनाजब दिल में कोई गड़बड़ी होती है तो गर्दन, गले और जबड़े में भी दर्द हो सकता है। अगर लंबे समय तक दर्द बना हुआ है तो इसे नजरअंदाज न करें।
3.सांस फूलनाअगर थोड़ा-सा काम करने पर ही सांस फूलने लगती है, तो यह भी दिल में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इसकी वजह से बांहों में दर्द हो सकता है।
4.थकान और कमजोरीअगर बिना ज्यादा काम किए ही आपको थकान और कमजोरी का अनुभव हो रहा है तो यह दिल में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। इस संकेत की अनदेखी न करें।
5.टखनों पर सूजनदिल की कार्यक्षमता कमजोर होने या हार्ट फेलियर की वजह से शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। इसकी वजह से टखनों और पैरों में सूजन हो सकती है।
6.मतली या उल्टी आनादिल में किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से मतली और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है।
7.चक्कर आनादिल में कोई खराबी आने पर चक्कर आने और सिर घूमना जैसा भी महसूस हो सकता है। अचानक बेहोशी और हल्का सिरदर्द इसका संकेत हो सकता है।
8.अपच या सीने में जलनज्यादातर लोग अपच या सीने में जलन को, एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि यह हृदय में खराबी का संकेत भी हो सकता है।
9.पीठ में दर्दहृदय रोगों की वजह से पीठ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। यह बेचैनी और घबराहट का कारण भी बन सकता है।
10.लगातार खांसी होनाअगर आपको लंबे समय तक खांसी हो रही है, इसकी अनदेखी न करें। सफेद और गुलाबी बलगम निकलना हृदय रोगों का संकेत हो सकता है।
11.पेट में दर्दपेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना भी हृदय रोगों की तरफ इशारा कर सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेट और सीने में जलन हो सकता है।
12.नींद न आनाअगर आपको रात में नींद आने में मुश्किल होती है, तो हृदय रोगों का संकेत हो सकता है। रात में अचानक सांस फूलने से नींद प्रभावित हो सकती है।
13.एंग्जाइटीबार-बार घबराहट या एंग्जाइटी होना भी हृदय रोगों की तरफ इशारा कर सकता है।
14.हाथ-पैरों में सुन्नपनअगर आपको हाथ और पैरों में सुन्नपन हो रहा है, तो ऐसा हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है।
15.खांसी में खून आनाखांसी में खून आना गंभीर हृदय रोगों का संकेत हो सकता है। इस संकेत की बिल्कुल अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

Highlights:

  • हृदय रोगों के लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
  • सीने में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए
  • हृदय रोग गंभीर और जानलेवा हो सकते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More