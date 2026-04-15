संख्या लक्षण विस्तार

1. सीने में दर्द होना दिल में कोई गड़बड़ी चल रही है तो आपको सीने में दर्द का अनुभव हो सकता है। इसकी वजह से आपको जकड़न या भारीपन महसूस हो सकता है।

2. गर्दन में दर्द होना जब दिल में कोई गड़बड़ी होती है तो गर्दन, गले और जबड़े में भी दर्द हो सकता है। अगर लंबे समय तक दर्द बना हुआ है तो इसे नजरअंदाज न करें।

3. सांस फूलना अगर थोड़ा-सा काम करने पर ही सांस फूलने लगती है, तो यह भी दिल में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इसकी वजह से बांहों में दर्द हो सकता है।

4. थकान और कमजोरी अगर बिना ज्यादा काम किए ही आपको थकान और कमजोरी का अनुभव हो रहा है तो यह दिल में गड़बड़ी की वजह से हो सकता है। इस संकेत की अनदेखी न करें।

5. टखनों पर सूजन दिल की कार्यक्षमता कमजोर होने या हार्ट फेलियर की वजह से शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाता है। इसकी वजह से टखनों और पैरों में सूजन हो सकती है।

6. मतली या उल्टी आना दिल में किसी तरह की गड़बड़ी की वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से मतली और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है।

7. चक्कर आना दिल में कोई खराबी आने पर चक्कर आने और सिर घूमना जैसा भी महसूस हो सकता है। अचानक बेहोशी और हल्का सिरदर्द इसका संकेत हो सकता है।

8. अपच या सीने में जलन ज्यादातर लोग अपच या सीने में जलन को, एसिडिटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि यह हृदय में खराबी का संकेत भी हो सकता है।

9. पीठ में दर्द हृदय रोगों की वजह से पीठ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। यह बेचैनी और घबराहट का कारण भी बन सकता है।

10. लगातार खांसी होना अगर आपको लंबे समय तक खांसी हो रही है, इसकी अनदेखी न करें। सफेद और गुलाबी बलगम निकलना हृदय रोगों का संकेत हो सकता है।

11. पेट में दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना भी हृदय रोगों की तरफ इशारा कर सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पेट और सीने में जलन हो सकता है।

12. नींद न आना अगर आपको रात में नींद आने में मुश्किल होती है, तो हृदय रोगों का संकेत हो सकता है। रात में अचानक सांस फूलने से नींद प्रभावित हो सकती है।

13. एंग्जाइटी बार-बार घबराहट या एंग्जाइटी होना भी हृदय रोगों की तरफ इशारा कर सकता है।

14. हाथ-पैरों में सुन्नपन अगर आपको हाथ और पैरों में सुन्नपन हो रहा है, तो ऐसा हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है।