Symptoms of Vitamin B-12 Deficiency: शरीर के लिए विटामिन बी-12 बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) का निर्माण करता है। शरीर में इसकी कमी होने पर (Vitamin B-12 Deficiency) कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। न्यूरो संबंधित बीमारियों के साथ ही शरीर में खून की कमी हो जाती है। इससे आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने से कई लक्षण और संकेत नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर में कई समस्याएं होने के साथ ही त्वचा और चेहरे पर भी कुछ बदलाव या संकेत नजर आते हैं? हम आपको बताते हैं, चेहरे और त्वचा पर क्या संकेत नजर (Signs and Symptoms of Vitamin B-12 Deficiency) आ सकते हैं, जब शरीर में विटामिन बी 12 (Vitamin B-12) की कमी होती है…

त्वचा पर नजर आने वाले विटामिन बी 12 की कमी के संकेत

शरीर में पोषक तत्वों की कमी, पेट की सर्जरी, उम्र का बढ़ना आदि के कारण शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होने लगती है। इसके लिए आपको विटामिन बी 12 से भरपूर चीजों का सेवन करना जरूरी है। त्वचा खासकर चेहरे की त्वचा (Symptoms of Vitamin B-12 Deficiency on skin) पर ये बदलाव नजर आएं, तो ना करें नजरअंदाज

1 जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है, तो हाइपरपिग्मेंटेशन (Hyperpigmentation) की समस्या हो सकती है। इसमें त्वचा पर दाग, त्वचा का रंग गहरा हो जाना आदि शामिल हैं। शरीर के किसी भी भाग की त्वचा जब अधिक डार्क हो जाए, तो यह हाइपरपिग्मेंटेशन की समस्या हो सकती है। यह स्थिति तब आती है, जब त्वचा को रंग प्रदान करने वाले मेलानिन पिग्मेंट का निर्माण अधिक होने लगता है। यदि आप देर तक धूप में रहते हैं, तो हाइपरपिग्मेंटेशन के कारण हुए दाग-धब्बे और भी अधिक गहरे हो जाते हैं।

2 शरीर में विटामिन बी 12 की कमी (Symptoms of Vitamin B-12 Deficiency in hindi) होने पर आपको विटिलिगो (vitiligo), जिसमें शरीर पर सफेद दाग हो जाते हैं कि समस्या भी नजर आ सकती है। इस समस्या में शरीर में मेलानिन का निर्माण कम होता है, जिससे त्वचा पर सफेद दाग उभरने लगते हैं। इसमें आपके शरीर का जो भी भाग सूरज की रोशनी में अधिक एक्सपोज होता है, वे भाग अधिक प्रभावित होते हैं।

3 इस विटामिन की कमी के कारण त्वचा पीली पड़ सकती है। त्वचा में जुभन, जलन महसूस हो सकती है। जीभ के रंग में भी बदलाव नजर आ सकता है। साथ ही मुंह में छाले होना, देखते समय धुंधलापन, अवसाद, चिड़चिड़ापन महसूस करना, व्यवहार में बदलाव, किसी भी चीज को समझने, निर्णय लेने में समस्या महसूस करना।

4 यदि आपके बाल बहुत अधिक गिर रहे हैं, तो विटामिन बी12 की कमी का संकेत हो सकता है। बालों को सही तरीके से बढ़ने के लिए इस विटामिन की जरूरत होती है। तो बेहतर है कि आप अपनी डाइट में विटामिन बी 12 से भरपूर चीजों को शामिल करना शुरू कर दें।

