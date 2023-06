Poor Gut Health: क्या आपको अक्सर होती हैं खुजली और पेट दर्द जैसी समस्याएं, तो समझिए आपके गट की सेहत है खराब

गट से जुड़ी समस्याएं और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स एक जैसी ही महसूस होती हैं। ऐसे में कमजोर गट हेल्थ की समस्या को समझने के लिए इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।

Symptoms Of Poor Gut Health: गट की हेल्थ अगर ठीक ना हो तो पूरे शरीर का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। गट हमारे पाचन सिस्टम (digestive system) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भोजन से प्राप्त होने वाले विभिन्न पोषक तत्वों (various nutrients) के अवशोषण में शरीर की मदद करता है। जब गट ठीक तरीके से काम करता है तो शरीर में गुड बैक्टेरिया और बैड बैक्टेरिया का स्तर संतुलित रहता है। गुड बैक्टेरिया शरीर को भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा, यह शरीर के डिटॉक्सीफिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है, संक्रमण और बीमारियों से शरीर को स्वस्थ रखता है और मूड को बेहतर बनाता है। (Symptoms Of Poor Gut Health In Hindi)

क्यों बिगड़ती है गट की हेल्थ ?

लगातार बढ़ते तनाव और भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग सही तरीके से खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते। अनहेल्दी इटिंग से गट की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। वहीं अन्य कई कारणों से भी गट हेल्थ पर खराब असर पड़ता है जिससे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन (constipation), डायरिया (diarrhoea), लूज मोशन (loose stools), पेट की गैस (gas), ब्लोटिंग(bloating) और पेट में दर्द (abdominal pain) जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसी तरह खराब गट के कारण मूड भी चिड़चिड़ा हो सकता है। गट से जुड़ी समस्याएं और डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स एक जैसी ही महसूस होती हैं। ऐसे में कमजोर गट हेल्थ की समस्या को समझने के लिए इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए।

कमजोर गट हेल्थ के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of poor gut health)

कुछ फूड्स खाने से बार-बार होती है समस्या

बार-बार कुछ फूड्स खाने की वजह से होने वाली समस्याएं या फूड इंटॉलरेंस (Food intolerances) की समस्या भी कमजोर गट हेल्थ का एक संकेत हो सकती है। जब गट में गुड बैक्टेरिया की मात्रा कम हो जाती है तो इस तरीकों की समस्याएं हो सकती है। ऐसे में लोगों को कुछ खास तरह के फूड्स का सेवन करने के बाद पेट में भारीपन और पेट फूलने (Bloating), गैस (gas) , डायरिया (diarrhoea) और मतली (nausea) जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

स्किन प्रॉब्लम्स

गट हेल्थ बिगड़ने के बाद कुछ लक्षण त्वचा पर भी दिखायी देते हैं। अनहेल्दी इटिंग के कारण गट में सूजन बढ़ सकती है। नतीजतन स्किन से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। खराब हेल्थ के कारण लोगों को त्वचा में खुजली, रैशेज़ और इरिटेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

