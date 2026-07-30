पेट फूलना जैसे होते हैं लिवर में पानी भरने के लक्षण, डॉक्टर बता रहे हैं इसके कारण

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : July 30, 2026 10:46 AM IST
Medically Verified By: Dr. Alok Dubey
क्या आपका पेट बिना वजह तेजी से फूल रहा है? बेल्ट हर दिन टाइट होती जा रही है, जबकि खाना पहले से कम खा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो इसे सिर्फ गैस, एसिडिटी या मोटापा समझकर नजरअंदाज न करें। कई बार यह लिवर में पानी भरने का संकेत भी हो सकता है। मेडिकल भाषा में इसे Ascites यानी असाइटिस और आम भाषा में जलोदर कहा जाता है। समय रहते इसकी पहचान और इलाज न हो, तो यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इस लेख में जानेंगे कि लिवर में पानी क्यों भरता है, इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है।
नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के डॉ. आलोक दुबे का कहना है - "हमारा पेट एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा फ्लूइड हमेशा रहता है ताकि अंग आपस में रगड़ न खाएं। जब लिवर बीमार हो जाता है, खासकर सिरोसिस की वजह से, तो लिवर में खून का दबाव बढ़ जाता है। इसे पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं। इस बढ़े हुए दबाव और लिवर के प्रोटीन एल्ब्यूमिन के कम होने की वजह से खून से पानी रिस कर पेट की झिल्ली में जमा होने लगता है।" लिवर में जमा होने वाला यह पानी ही लिवर में धीरे- धीरे भरने लगता है जिसे डॉक्टर Ascites कहते हैं।
मोटापा इस बीमारी का बड़ा कारण है।
डॉ. आलोक दुबे कहते हैं कि लिवर में पानी भरने के शुरुआत में लक्षण बहुत हल्के होते हैं और इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लिवर में पानी भरने के लक्षणों में शामिल है-
ये सबसे आम और पहला लक्षण है। पेट में पानी भरने की वजह से पेट तना हुआ और कड़ा लगने लगता है। कपड़े टाइट होने लगते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि जो लोग वजन घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर इसके बावजूद उनका वजन कम नहीं हो रहा है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए।
डॉक्टर बताते हैं कि 1 हफ्ते में 2-3 किलो वजन बिना वजह बढ़ जाए तो इसे नजरअंदाज न करें। ये पानी का वजन होता है, चर्बी का नहीं। अचानक वजन बढ़ना लिवर में पानी भरने की समस्या का संकेत हो सकता है।
पेट में ज्यादा पानी भर जाने से डायाफ्राम पर दबाव पड़ता है। जिसकी वजह से सांस फूलना, खासकर लेटने पर सांस की तकलीफ होने लगती है। जिन लोगों को अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें लिवर में पानी भरने की समस्या हो सकती है।
पैरों और टखनों में होने वाली सूजन को अक्सर लोग मानसिक तनाव से जोड़कर देख लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में एडिमा कहते हैं। लिवर के ठीक से काम न करने से शरीर में नमक और पानी जमा होने लगता है। इसके कारण पैरों और टखनों में सूजन आने लगती है।
बिना काम किए थकान भी लिवर में पानी भरने का लक्षण है।
लिवर एक्सपर्ट बताते हैं कि लिवर शरीर की फैक्ट्री है। जब वो बीमार होता है तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलती। हर समय थकान और सुस्ती बनी रहती है। बिना कारण थकान रहने पर भी तुरंत डॉक्टर से बात करके अपना इलाज करवाना चाहिए।
लिवर में पानी भरने के गंभीर मामलों में लिवर टॉक्सिन्स को साफ नहीं कर पाता है। इस स्थिति में पानी दिमाग में भर जाता है, वो दिमाग तक पहुंचकर भ्रम, भूलने की बीमारी और व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। इसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. आलोक दुबे कहते हैं कि लिवर में पानी भरने के 80% मामले लिवर सिरोसिस की वजह से होते हैं। लंबे समय तक शराब पीना, हेपेटाइटिस B और C, वायरल इंफेक्शन, फैटी लिवर, मोटापा और डायबिटीज वाले लोगों को लिवर सिरोसिस का खतरा ज्यादा रहता है। इससे लिवर में पानी भरने की समस्या हो सकती है।
लिवर में पानी भरने पर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है।
अगर आपको लिवर में पानी भरने के लक्षण नजर आते हैं, तो इस बारे में तुरंत डॉक्टर से बात करें। आपके लिवर में पानी भरा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर नीचे बताए गए मेडिकल टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं।
इन टेस्ट के जरिए लिवर में पानी भरा हुआ है इसका पता चल जाता है।
लिवर की बीमारी से बचने के लिए शराब न पिएं।
डॉक्टर सलाह देते हैं कि लिवर में पानी भरने की समस्या न हो और जीवनभर लिवर स्वस्थ रहे इसके लिए कुछ खास टिप्स को रोजमर्रा की लाइफ में अपनाना जरूरी है।
अगर आपका पेट 3-4 दिन में तेजी से फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तेज पेट दर्द है या बुखार है तो तुरंत इमरजेंसी में जाएं। ये पेट में इंफेक्शन SBP का संकेत हो सकता है जो जानलेवा है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। लिवर में पानी भरने की स्थिति में कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। लिवर में पानी भरने की स्थिति में किसी प्रकार के घरेलू नुस्खे का प्रयोग बिल्कुल न करें।