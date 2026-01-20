Select Language

दांतों में दिखे वाले ये 5 संकेत हो सकते हैं बड़ी बीमारी का संकेत, दिखते ही करें डेंटिस्ट से संपर्क

Danto ke Rog | दांतों में होने वाली कई छोटी-छोटी बीमारियां कई बार बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है और इन्हीं समस्याओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं।

Written by Mukesh Sharma |Published : January 20, 2026 10:14 AM IST

Signs of Bad Dental health in Hindi: दांत हमारे शरीर का मुख्य हिस्सा हैं, जो भोजन को चबाने, पाचन को बेहतर बनाने और चेहरे की सुंदरता को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वस्थ दांत अच्छे स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और स्पष्ट वाणी के लिए आवश्यक हैं। हालांकि फिर भी अक्सर लोग दांतों की समस्याओं को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर सच यह है कि दांत और मसूड़ों में दिखने वाले कई बदलाव कई गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकते हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि मुंह का स्वास्थ्य हमारे पूरे शरीर से जुड़ा होता है। ऐसे में यदि समय रहते दिख रहे संकेतों पर ध्यान न दिया जाए, तो समस्या केवल दांतों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बड़ी परेशानियां सामने आएंगी। तो आइए जानते हैं दांतों में दिखने वाले ऐसे 5 संकेतों, के बारे में, जिन्हें दिखते ही डेंटिस्ट से संपर्क करना जरूरी है।

मसूड़ों से खून आना

अगर ब्रश करते समय या कुछ खाते समय आपके मसूड़ों से खून आता है तो सामान्य नहीं है। विशेषज्ञ इसे जिंजिवाइटिस या पीरियडोनटाइटिस जैसी मसूड़ों की बीमारियों का संकेत बताते हैं। वह कहते हैं कि लंबे समय तक इस स्थिति को अनदेखा करने पर यह दांतों के ढीले होने और गिरने तक का कारण बनती हैं। अगर ऐसी बीमारियों से जुड़ा कोई लक्षण दिख रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि किसी गंभीर स्थिति के पैदा होने से पहले ही उसकी रोकथाम शुरु की जा सके।

लगातार मुंह से बदबू आना

अगर आप अपने मुंह की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और बावजूद इसके मुंह से बदबू आती है, तो यह केवल ओरल हाइजीन की कमी नहीं है, बल्कि पेट की समस्या, डायबिटीज या मसूड़ों के संक्रमण का भी संकेत हो सकते हैं। ऐस स्थिति में आपको अपने डेंटिस्ट की सलाह जरूरी लेनी चाहिए, जो आपको सही जानकारी देंगे और अगर आपको इससे जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है, तो उसका पता लगाने में भी आपकी मदद करेंगे।

दांतों में असामान्य दर्द

ठंडा, गर्म या मीठा खाने पर दांतों में तेज झनझनाहट होना दांतों की सड़न, इनेमल का कमजोर होना या नर्व तक संक्रमण पहुंचने का संकेत देते हैं। ऐसे में अगर आपने समय से ध्यान नहीं दिया तो यह समस्या बढ़कर सकती है और अंत में आपको रूट कैनाल जैसी जटिल प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी। ऐसे लक्षणों को भी लंबे समय तक इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं।

दांतों का रंग बदलना

कई स्थितियों में दांतों का रंग पीला, भूरा या काला पड़ जाता है। यह केवल दाग नहीं है, बल्कि अंदरूनी सड़न, फ्लोराइड की अधिकता या किसी दवा के दुष्प्रभाव का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाकर वजह का पता लगाना चाहिए। खासतौर पर जो लोग रोज अपने दांतों की सफाई करते हैं और नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं और फिर भी दांतों का रंग बदल रहा है तो इस लक्षण को गंभीरता से लेना चाहिए।

मसूड़ों में सूजन या छाले

मसूड़ों में सूजन रहना, दर्द या छाले होना किसी संक्रमण, विटामिन की कमी या कभी-कभी गंभीर बीमारियों के शुरुआती लक्षण होते हैं। ऐसे में यदि छाले दवा लेने के बाद भी बने रहें तो तुरंत जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। लोग आमतौर पर कई दिनों तक मसूड़ों में सूजन व छाले जैसी समस्याओं को इग्नोर करते रहते हैं और पेन किलर आदि दवाएं लेकर काम चला रहे होते हैं और इस कारण से स्थिति और गंभीर बन जाती है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

