Signs Of Dehydration: इन लक्षणों से पहचानें कि आप नहीं भी रहे ‘पर्याप्त पानी’, गर्मियों में ना करें इन्हें नज़रअंदाज

गर्मियों में इन लक्षणों पर ध्यान दें जो शरीर मे पानी की कमी के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखायी दें तो अधिक मात्रा में पानी पीएं। (most common signs of dehydration)

Symptoms you are not drinking enough water: हमारे शरीर का अधिकांश हिस्सा (लगभग 60% ) पानी से बना हुआ है। इसीलिए, शरीर को हेल्दी रखने और शरीर की सभी कार्यप्रणालियों को सही तरीके से चलाने के लिए पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। खासकर गर्मियों में दिन में कई बार पानी पीना चाहिए क्योंकि, गर्मियों में पसीना (sweat) अधिक होता है और साथ ही यूरीन के ज़रिए भी पानी का क्षरण अधिक होता है। इसीलिए, हाइड्रेटेड (hydrated) रहने के लिए गर्मियों में अधिक पानी पीते हैं। जब कोई कम मात्रा में पानी पीता है तो इससे शरीर में तेजी से बदलाव होते हैं।

कम पानी पीने के कारण जो समस्याएं होती हैं उनमें बहुत अधिक थकान (extreme fatigue), सिरदर्द(headache), डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं(digestive problems) और डिहाइड्रेशन (dehydration) महसूस हो सकती है। इसके अलावा क्रोनिक डिहाइड्रेशन ( Chronic dehydration) के कारण इम्यून सिस्टम (immune system) को भी नुकसान हो सकते हैं। लेकिन, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं तो इन लक्षणों पर ध्यान दें जो शरीर मे पानी की कमी के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखायी दें तो अधिक मात्रा में पानी पीएं। (most common signs of dehydration)

TRENDING NOW

शरीर में पानी की कमी के संकेत हो सकती हैं ये समस्याएं (Symptoms Of Dehydration)

बहुत अधिक प्यास लगना- शरीर में पानी कम होने पर सबसे पहले जो लक्षण दिखायी देता है उनमें अत्यधिक प्यास प्रमुख है। बार-बार प्यास लगने पर मुंह और होंठ सूख जाते हैं और शरीर की शक्ति कम हो सकती है। हमेशा भूख लगना- भरपेट भोजन करने के बावजूद जल्दी-जल्दी और बार-बार भूख लगने की समस्या भी डिहाइड्रेशन का ही एक लक्षण है। पानी की कमी होने के बाद शरीर इमरजेंसी मोड में चला जाता है और लिवर द्वारा शरीर को अधिक भोजन की आवश्यकता के संकेत मिलने लगते हैं जिससे बार-बार और जल्दी-जल्दी भूख लगने लगती है। पेशाब का रंग बदलना-डिहाइड्रेशन की स्थिति का एक संकेत पेशाब का रंग बदल जाना भी है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता तो यूरीन का रंग पीला होने लगता है। सांसों की बदबू- यह भी डिहाइड्रेशन का एक संकेत है। दरअसल, मुंह में बनने वाली लार बैक्टेरिया को बनने और बढ़ने से रोकती है लेकिन जब आप कम मात्रा में पानी पीते हैं तो लार कम बनती है और मुंह में बैक्टेरिया का स्तर बढ़ने लगता है जिससे मुंह से बदबू आने लगती है। सिरदर्द – पानी की कमी होने पर शरीर में रक्त का संचार कम होने लगता है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है। इन सबके कारण सिरदर्द की समस्या होने लगती है।

RECOMMENDED STORIES