Tips for Breast Care in Hindi: स्तनों का आकार सही रखना और इन्हें स्वस्थ रखना हर महिला की प्राथमिकता होती है। महिलाओं को स्तनों की अच्छी देखभाल (Breast Care) करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों में से एक हैं। भले ही आप नहीं जानती हैं कि आपको अपने स्तनों की देखभाल (tips to take care of boobs) कैसे करनी है लेकिन इसे लेकर लापरवाह बरतना भी सही नहीं है। इसके कारण आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है साथ ही स्तनों का आकार भी बिगड़ सकता है और ये ढ़ीले हो सकते हैं। गर्म पानी से नहाना और बेकार फिट के इनरवियर पहनने से स्तनों का आकार प्रभावित होता है और ब्रेस्ट के आसपास की त्वचा ढ़ीली हो सकती है। आइए जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण (Symptoms of Breast cancer in hindi) और स्तनों की देखभाल करने के कुछ जरूरी टिप्स… Also Read - ना सर्जरी, ना एक्सरसाइज, फैट इंजेक्शन से बढ़ाएं अपनी ब्रेस्ट साइज!

हेल्दी डायट है जरूरी

आपको अच्छा और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। अपने आहार में मसूर, सोया प्रोडक्ट्स और अनाजों को शामिल करें। इनमें पर्याप्त फाइबर होता है और यह स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है। Also Read - मधुमक्खी के डंक के जहर से हो सकता है स्तन कैंसर का इलाज, रिसर्च में हुआ खुलासा

शारीरिक गतिविधियां

स्तनों के स्वास्थ्य के लिए हर रोज एक्सरसाइज करें। अपने रुटीन में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें। तैरना और बास्केटबॉल जैसी शारीरिक गतिविधियां स्तनों के ऊतकों में कसाव लाती हैं। इसके अलावा, आप एरोबिक्स और योग का अभ्यास शुरू कर सकती हैं। Also Read - NCDIR का दावा, 2025 तक महिलाओं में कॉमन हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

कम कैफीन

जितना हो सकता है, आप कैफीन के सेवन से बचें। आप इसके बजाय ग्रीन टी का सेवन कर सकती हैं। ग्रीन टी ना केवल वजन कम करने में मदद करेगी बल्कि यह त्वचा में चमक लाने में मदद करती है।

सिट्रस अधिक

अपने आहार में नींबू, संतरे, जामुन आदि सिट्रस फलों को अधिक शामिल करें। विटामिन ए, ई और सी से युक्त इन फलों का सेवन स्तनों को ढ़ीला होने से रोकता है।

धूम्रपान को ना कहें

जितना हो सके धूम्रपान से बचें। यह उम्र बढ़ने के लक्षणों को बढ़ाता है। धूम्रपान शरीर के इलास्टिन को तोड़ता है जिससे स्तनों की त्वचा ढ़ीली होती है और इनका आकार बिगड़ जाता है।