पोलियो होने से पहले गर्दन पर दिखता है ये लक्षण, जानें पोलियो के कारण और सबसे जरूरी संकेत

What is Polio: पोलियो एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से शरीर के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पोलियो होने का खतरा बहुत अधिक होता है।

भारत पोलियो की बीमारी (Polio cases in India) से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। 1980 तक भारत में पोलियो के लगभग डेढ़ लाख केसेस हर साल सामने आते थे। लेकिन, देशभर में चलाए गए टीकाकरण अभियान की मदद से भारत को साल 2011 में पोलियो-मुक्त (India has been polio-free since 2011) बनने में मदद हुई। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन, इसके साथ ही उस खतरे के प्रति भी सावधान रहना चाहिए जो भारत ही नहीं दुनियाभर में अभी भी बना हुआ है।

पोलियो एक वायरल बीमारी है जो 5 साल से छोटे बच्चों को होती है और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इस गम्भीर बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए इसके लक्षणों और कारणों के बारे में जानकारी हासिल करें और उनकी तरफ ध्यान दें। (causes and symptoms of polio infection )

पोलियो के लक्षण क्या हैं (symptoms of polio in Hindi,)

बुखार (Fever)

सिरदर्द (Headache)

मांसपेशियों में दर्द (Muscle aches)

थकान (Fatigue)

उल्टी और मतली ( Nausea and vomiting)

दस्त या डायरिया ( Diarrhea)

गर्दन में अकड़न (Stiffness in the neck)

पीठ और कमर में दर्द (Back pain)

रोशनी देखने में परेशानी (Sensitivity to light)

मतिभ्रम या कन्फ्यूजन (Confusion)

मसल्स में कमजोरी, उनका ठीक तरीके से विकास ना होना।

मांसपेशियां कमजोप होना (Muscle weakness) या लकवा (paralysis)

रिफ्लेक्सेस में कमी

सांस लेने .या सांस लेने से जुड़ी तकलीफें

अगर बच्चे में इस तरह के लक्षण देखने को मिले तो तुरंत किसी डॉर्टर से सम्पर्क करें। ये लक्षण बच्चे में पोलियो का रिस्क का संकेत हो सकते हैं।