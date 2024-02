केवल महिलाओं में दिखते हैं हाई यूरिक एसिड बढ़ने के ये लक्षण, इग्नोर करना बढ़ा देगा बीमारी

Lonely, traumatised, frustrated, ill woman holding head in hands, feeling vulnerable, desperate having bipolar problems, needs psychological help, major heartbroken experiencing loneliness crisis

महिलाओं में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाने के बाद जो लक्षण दिखायी देते हैं वे पुरुषों में दिखने वाले लक्षणों से अलग होते हैं। यहां पढ़ें उन्हीं लक्षणों के बारे में।

High Uric Acid Symptoms In Women: हाई यूरिक एसिड एक परेशानीभरी स्थिति है जिसमें शरीर में जॉइंट्स में दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है। यूरिक एसिड एक प्रकार का केमिकल है जिसका निर्माण शरीर में ही होता है। यह प्यूरिन नामक केमिकल के ब्रेक डाउन के बाद बनता है। शरीर में जब यूरिक एसिड बनने लगता है तो यह धीरे-धीरे रक्त में घुलने लगता है। इस स्थिति में किडनियों के लिए शरीर में जमा हानिकारक तत्वों को फिल्टर करने में समस्या आ सकती है। इससे शरीर में यूरिक एसिड कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है।

यूरिक एसिड बढ़ने की परेशानी महिलाओं और पुरुषों दोनों में होती है। विशेषकर पुरुषों में यूरिक एसिड बढ़ने का रिस्क (risk of high uric acid level in males) अधिक होता है। वहीं, महिलाओं में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाने के बाद जो लक्षण दिखायी देते हैं वे पुरुषों में दिखने वाले लक्षणों से अलग होते हैं। यहां उन्हीं लक्षणों के बारे में पढ़ें जो यूरिक एसिड बढ़ने के बाद महिलाओं में ही दिखायी देते हैं। (signs of high uric acid in women in hindi)

महिलाओं में हाई यूरिक एसिड लेवल के लक्षण (symptoms of high uric acid level in women)

पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं (High uric symptoms- periods related problems)

शरीर में यूरिक एसिड का लेवल सेक्स हार्मोन्स के स्तर को सीधे प्रभावित करता है। मेनोपॉज से पहले महिलाओं में यूरिक एसिड का लेवल असंतुलित हो जाता है इससे उन्हें पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स (High uric symptoms- digestive system related problems)

शरीर जब प्यूरिन और अन्य प्रकार के प्रोटीन को पचा पाने में परेशानी महसूस करता है तो ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इससे मेटाबॉलिक रेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। डायबिटीज, फैटी लिवर डिजिज और किडनी की पुरानी बीमारियोंमें मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। ये स्थिति पाचन को कमजोर कर सकता है और इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं।