ICU की सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 3 हफ्ते के भीतर चाहिए होंगे ये सुधार

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ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधा हर व्यक्ति के लिए बराबर होनी चाहिए, चाहिए वो गरीब हो या अमीर। शायद अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बात पर जोर देना शुरू कर दिया है। दरअसल, ICU की सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को धर-दबोचा है, कि उनकी आईसीयू वाली नस ही पकड़ ली है। दरअसल मामला ये है कि भारत मे अलग-अलग जगह पर आसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट का हाल सही नही है। कहीं पर मशीने पुरानी हैं, तो कहीं पर स्टाफ ट्रेन्ड हैं और यहां तक कि कहीं पर मशीने ही नहीं है। ऐसे में अब राज्य सरकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। medical dialogues वेबसाइट पर पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार इस लेख में हम कुछ खास जानकारिया लेंगे।
आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट में मरीजों के इलाज की गुणवत्ता के लेकर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि देशभर में आईसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट की हालत ऐसी जैसी नहीं है। कहीं पर ये सभी फैसिलिटी हैं तो कहीं पर हालत खराब हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बहुत सी जगह पर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है तो कहीं पर मशीने पुरानी या खराब हैं। वहीं कुछ जगह तो आसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट में जरूरी मशीने भी नहीं है।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने राज्यों को सीधे-सीधे चेतावनी दी है और कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अब ये बताना होगा कि वे आसीयू और क्रिटिकल केयर यूनिट से जुड़ी इन सुविधाओं को दूर करने के एक एक्शन प्लान 21 दिन यानी 3 हफ्तों के भीतर दे पाएंगे या नहीं। यानी अब तारीख पर तारीख लटकाने वाली बात नहीं है, सीधे काम करके ही दिखाना होगा
किन सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा
|मैनपावर
|इक्यूपमेंट्स
|आईसीयू स्पेशलिस्ट सपोर्ट स्टाफ
|ऑक्सीजन मशीनें
|क्रिटिकल केयर यूनिट स्पेशलिस्ट नर्स
|वेंटिलेटर
|ट्रेंड डॉक्टर्स
|मॉनिटर
|टेक्नीशियन
|इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम
|रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट
|इन्फ्यूजन पंप
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ आईसीयू में पूरी मशीनें लाने और ट्रेन्ड स्टाफ को भर्ती करने का ऑर्डर नहीं दिया है, बल्कि पूरे आईसीयू स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने को कहा है। जिसमें यह भी देखा जाएगा कि किस मरीज को वास्तव में आईसीयू की जरूरत है क्योंकि एडमिशन क्राइटेरिया में भी कुछ जरूरी सुधार किए जाएंगे। साथ ही जब ट्रेन्ड स्टाफ और एडवांस मशीने होंगी तो उन मरीजों को जरूर फायदा होगा जिनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी है।
इस दौरान कई डॉक्टर व एक्सपर्ट्स मौजूद जिनमें डॉ. प्रोफेसर श्रीनिवास एमएस, एमसीएच, डॉ. प्रोफेसर नितिश नायक, डॉ. विमी रेवाड़ी और डॉ. हर्ष महाजन जैसे बड़े नाम हैं और इसके अलावा कई बड़े एक्सपर्ट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जॉइन किया।
डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें बताई गई सभी जानकारी इंटरनेट पर दिए तथ्यों के आधार पर दी गई है। thehealthsite.com इनमें से किसी भी तथ्य के प्रमाण की जिम्मेदारी नहीं लेता।
मरीज को बेहद गंभीर और जानलेवा स्थितियों के दौरान आईसीयू में रखा जाता है, जो एक्सीडेंट से लेकर हार्ट अटैक, सांस से जुड़े रोग, गंभीर रूप से जलना या फिर कोई बड़ी सर्जरी के बाद भी रखना पड़ सकता है।
यह मरीज की बीमारी और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है, जिसमं मरीज को कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक भी आईसीयू में रखना पड़ सकता है।
आईसीयू (ICU) की फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट (Intensive Care Unit) है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार या घायल मरीजों को 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों और नर्सों की देखरेख में रखा जाता है।
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