गर्मियों में क्यों बढ़ने लग जाती हैं स्किन की परेशानियां? डर्मेटोलॉजिस्ट से जानें बचाव के तरीके

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Summer Skin Problems Starting Early : हर मौसम के साथ स्किन से जुड़ी समस्याओं का पैटर्न भी बदल जाता है। सर्दियों में जहां स्किन ड्राई नजर आती हैं। वहीं, गर्मियों में स्किन काफी ज्यादा ऑयली और डल दिखती है। इस सीजन में स्किन इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याएं काफी ज्यादा होने लगती हैं। मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर की डर्मेटोलॉजी, प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉ. निधि रोहतगी का कहना है कि गर्मियों का सीजन आते ही ओपीडी में स्किन इन्फेक्शन के मरीजों की लाइनें लग जाती हैं। उनका कहना है कि इस मौसम में मुख्य रूप से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। साथ ही हीट रैश यानि घमौरियां और स्वेट डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं।
डॉक्टर कहती हैं कि कुछ कारणों के कारण गर्मियों में स्किन से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है, जैसे-
गर्मी के मौसम में शरीर से काफी ज्यादा पसीना आता है, जिससे स्किन पर नमी बनी रहती है। इससे बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिलता है, ऐसे में स्किन पर रैशेज और खुजली की समस्या बढ़ने लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी पसीना आए, तो इसे तुरंत साफ करें। ताकि स्किन पर रैशेज और खुजली की परेशानी न हो।
डॉक्टर कहती हैं कि गर्म और नम वातारवण में फंगस काफी ज्यादा पनपते हैं। इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। मुख्य रूप से शरीर के फोल्ड्स, जैसे- गर्दन, बगल, जांघों के बीच में पसीना जमा होता है। इन जगहों पर फंगल ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर हाई होता है, उनमें इसका खतरा और ज्यादा होता है।
डॉक्टर कहती हैं जिन लोगों को पहले से एक्ने की परेशानी रहती हैं, उनके लिए गर्मी का मौसम काफी मुश्किल भरा हो सकता है। इस मौसम में पसीना ज्यादा आने की वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स और अधिक बढ़ सकते हैं।
गर्मियों में टाइट कपड़े पहनने और ज्यादा पसीना आने से स्किन के बीच में घर्षण बढ़ता है। ऐसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जो फोड़े-फुंसी का कारण बन सकता है।
डॉक्टरों के अनुसार, अगर आपको किसी भी तरह की स्किन से जुड़ी परेशानी है, तो खुद से दवाएं न लें। मुख्य रूप से फंगल इन्फेक्शन में सेल्फ-मेडिकेशन से बचना चाहिए। डॉक्टर कहती हैं कि कई लोग स्किन इन्फेक्शन होने पर स्टेरॉयड क्रीम लगा लेते हैं। इससे इन्फेक्शन दब तो जाता है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में इसे बाद में ठीक करना मुश्किल हो जाता है।
अगर आप स्किन से जुड़ी परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे-
1. इस सीजन में टाइट कपड़ों से बचें। कोशिश करें कि ढीले और कॉटन के कपड़े पहनें। कॉटन के कपड़े पसीना सोखते हैं और स्किन को सांस लेने देते हैं। ऐसे में फंगस पनपने का खतरा कम होता है।
2. स्किन को ड्राई रखने की कोशिश करें, खासकर शरीर के फोल्ड्स को ड्राई रखें। जरूरत हो, तो पाउडर का इस्तेमाल करें।
3 ठंडे वातावरण में रहें, ज्यादा गर्मी और पसीने से बचें। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन की परेशानी रहती है, तो AC या अन्य किसी ठंडी जगह पर रहें।
4. गर्मियों में स्किन की साफ-सफाई का ध्यान रखें। रोजाना नहाएं और पसीना आने के बाद कपड़े तुरंत बदल लें।
डॉक्टर का कहना है कि गर्मियों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं आम हैं, लेकिन सही देखभाल और सावधानी से इन्हें काफी हद तक रोका जा सकता है। अगर समस्या ज्यादा बढ़े या ठीक न हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, खुद से इलाज करने से बचें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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