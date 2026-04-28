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Awake Brain Surgery Ka Real Case: व्यक्ति जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है और सही शब्दों का चुनाव कर बोलना सीखता है। 25 से 30 की उम्र में तो हर युवा अपना करियर सेट करता है और नई चुनौतियों को पार करता है। लेकिन कैसा हो अगर सफलता को पाने वाली ये चुनौतियां स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में बदल जाए! ऐसा ही कुछ 29 साल के युवा मरीज राहुल (बदला हुआ नाम) के साथ हुआ। उनके लिए लाइफ अचानक ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके दिमाग के उस हिस्से में ट्यूमर है जो बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। डॉक्टर ने अवेक ब्रेन सर्जरी की मदद से राहुल के ब्रेन ट्यूमर का सफलतापूर्वक इलाज किया।
अवेक ब्रेन सर्जरी
राहुल का यह केस सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ एक संवेदनशील मामला भी है। दरअसल राहुल को लगातार बोलने में हल्की परेशानी और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत महसूस होती है। जांच के बाद पता चलता है कि ट्यूमर ब्रेन के स्पीच डॉमिनेंट एरिया में स्थित है। यह वही हिस्सा होता है जिससे व्यक्ति बोलता है और अपनी बात व्यक्त करता है।
इस तरह के केस में सबसे बड़ा जोखिम यह रहता है कि अगर ट्यूमर को सामान्य सर्जरी के जरिए हटाया जाता है, तो मरीज की बोलने की क्षमता हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। मरीज समझ तो सकता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाएगा।
इस केस को सॉल्व करना आसान नहीं था। डॉक्टर्स के सामने दोहरी चुनौती होती है। यानी कि पहली तो ट्यूमर को पूरी तरह निकालना और दूसरी यह कि इसी के साथ ही स्पीच फंक्शन को भी सुरक्षित रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जरी के दौरान थोड़ी सी भी गलती मरीज को पूरी तरह से बोलने में असमर्थ बना सकती है।
राहुल की इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर की टीम अवेक ब्रेन सर्जरी का सहारा लिया। इस तकनीक में मरीज को पूरी तरह बेहोश नहीं किया जाता। ऑपरेशन के दौरान मरीज होश में रहता है और डॉक्टर उससे लगातार बातचीत करते रहते हैं।
सर्जरी के दौरान मरीज से पढ़ने, लिखने और सवालों के जवाब देने के लिए कहा जाता है। इससे सर्जन यह सुनिश्चित करते हैं कि ट्यूमर निकालते समय स्पीच एरिया प्रभावित न हो।
जैसे ही सर्जन ने ट्यूमर को हटाया, उस दौरान मरीज से बातचीत भी जारी रखी। सर्जरी के दौरान अगर किसी भी समय बोलने में बदलाव आता है, तो सर्जन तुरंत उस क्षेत्र को सुरक्षित रख लेते हैं।
राहुल की यह सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी हो गई। ट्यूमर को सुरक्षित तरीके से हटाया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज की बोलने की क्षमता पूरी तरह सुरक्षित रही। इस सर्जरी के बाद भी मरीज सामान्य रूप से बात कर पा रहा था, समझ पा रहा था और अपने रोजमर्रा के काम करने में भी सक्षम था।
नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और न्यूरोसर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार बंसल बताते हैं कि मरीज को बगैर बेहोश किए की गई यह ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बहुत ही ज्यादा खास थी। ब्रेन सर्जरी के मामलों में जहां स्पीच, मूवमेंट और समझने की क्षमता दांव पर होती है, वहां अवेक सर्जरी एक गेम चेंजर साबित हो रही है।
डॉक्टर ने बताया कि इस तरह की सर्जरी हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके लिए मरीज का मानसिक रूप से मजबूत, सहयोगी और समझदार होना भी बहुत जरूरी होता है। सही चयन ही इस प्रक्रिया की सफलता की कुंजी होता है।
MRI और CT स्कैन ब्रेन ट्यूमर का सबसे सटीक पता लगाने वाले परीक्षण हैं।
एक नॉर्मल ब्रेन सर्जरी की औसत लागत आमतौर पर ₹2,00,000 से ₹7,00,000 या इससे भी अधिक होती है। वहीं अगर जटिल या उच्च जोखिम वाली प्रक्रिया है तो इस मामले में लागत ₹12,00,000 तक भी जा सकती है।
सर्जरी के बाद, मरीज आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक अस्पताल में रहते हैं, लेकिन केस के हिसाब से अधिक समय भी लग सकता है।
अवेक ब्रेन सर्जरी में मरीज को पूरी तरह बेहोश नहीं किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान मरीज होश में रहता है और डॉक्टर उससे लगातार बातचीत करते रहते हैं।
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