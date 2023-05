ओमिक्रोन वेरिएंट संक्रमित बच्चों में दिखे ये लक्षण, स्टडी में खुलासा कौन-सा लक्षण कितना खतरनाक

एक नयी स्टडी के अनुसार,ओमिक्रोन से संक्रमण के बाद बच्चों में कुछ विशेष लक्षण दिखायी देते हैं जो बड़ों में दिखायी देने वाले लक्षणों से भिन्न होते हैं। ऐसे ही प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ें यहां। (Symptoms Of Omicron In Children)

Symptoms Of Omicron In Children: कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के संक्रमित होने की जहां आशंका अधिक जतायी गयी थी वहीं, ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron variant) के अस्तित्व में आने के बाद बच्चों के संक्रमित होने का डर अभिभावकों को बहुत अधिक सताने लगी। ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से सामने आए वहीं इससे संक्रमित होने वालों में बच्चों की संख्या भी काफी अधिक बतायी जा रही है। भारत में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले (Omicron variant Cases In India) अब कम हो रहे हैं लेकिन, बच्चों की कमजोर इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन की कमी के कारण बच्चों के लिए ओमिक्रोन से संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं माना जा सकता है। ऐसे में अभिभावकों को सावधान रहने और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओमिक्रोन से संक्रमण के बाद बच्चों में कुछ विशेष लक्षण दिखायी देते हैं जो बड़ों में दिखायी देने वाले लक्षणों से भिन्न होते हैं। ऐसे ही प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ें यहां। (Symptoms Of Omicron In Children In Hindi)

बच्चों में ओमिक्रोन के प्रमुख लक्षण (common symptoms of COVID in kids)

एक नयी स्टडी के अनुसार, बच्चों में ओमिक्रोन से संक्रमण के सबसे आम लक्षणों (common sign of coronavirus infection in kids) के तौर पर जो समस्याएं दिखायी दे रही हैं उनमें ये 4 परेशानियां प्रमुख हैं-

सिरदर्द ( headache)

गले में खिचखिच (sore throat)

नाक बहना ( runny nose) और छींकें आना (sneezing)

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो (Zoe) नामक एक मोबाइल ऐप द्वारा किए गए एक सर्वे में ये जानकारियां सामने आयीं कि यूके में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों में जो लक्षण दिखायी दिए उनमें वयस्कों और बच्चों में दिखने वाले लक्षणों में बहुत भिन्नता देखी गयी। इस सर्वे के अनुसार वयस्कों में ओमिक्रोन संक्रमित होने के बाद जो लक्षण सबसे पहले दिखायी दिए उनमें नाक बहने की समस्या प्रमुख थी। वहीं, उसके बाद सिरदर्द (Headache),थकान (fatigue) और छींक आने (sneezing) की समस्या भी काफी अधिक लोगों में दिखायी दीं।

स्किन रैशेज और डायरिया

वहीं, इस स्टडी में यह भी देखा कि बच्चों में श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को मिले जिनकी कल्पना बच्चों में थोड़ी मुश्किल प्रतीत होती है। दरअसल, यहां कुछ ऐसे लक्षण भी देखने को मिले जिनका शरीर के दूसरे अंगों से भी संबंध था जैसे, डायरिया और स्किन पर रैशेज। बच्चों में ओमिक्रोन वेरिएंट के ये लक्षण वैसे तो दुर्लभ बताए जा रहे हैं और केवल कुछ संक्रमितों में ही इसके सबूत पाए गए लेकिन, एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं कुछ बच्चों में घुर्घुराहट के साथ खांसी (जिसे कुत्ते जैसी आवाज वाली खांसी भी कहा जाता है) की समस्या भी देखी गयी। वहीं, दूसरी तरह वैक्सीन लेने वाले बच्चों में भी ओमिक्रोन संक्रमण के कुछ लक्षण देखने को मिले। इनमें से कुछ लक्षण कॉमन कोल्ड से मिलते-जुलते से हैं और कुछ ही दिनों में ये ठीक भी हो गए। (Symptoms Of Omicron In Children)

