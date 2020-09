Cancer treatment and corona: जो लोग कैंसर (Cancer) से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल (cancer treatment and corona) रहा है, उनमें कोरोना से होने वाली मृत्यु का जोखिम (Death rate due to corona) अधिक होता है। यह बात हाल ही में हुए एक स्टडी में सामने आई है। यह अध्ययन सिनसिनाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिसे यूरोपियन सोसायटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी वर्चुअल कांग्रेस 2020 में पेश किया गया है। शोध में शामिल रिसर्चर्स के अनुसार, कैंसर के लिए किए जाने वाले कुछ उपचार (cancer treatment and corona in hindi) से रोगियों के कोविड-19 संक्रमित (Covid-19 infection) होने पर मृत्यु की आशंका बढ़ सकती है। Also Read - क्या आयोडीन सॉल्यूशन से नाक-मुंह धोने से 15 सेकंड में मर सकता है कोरोनोवायरस? जानिए सच्चाई

कैंसर से पीड़ित मरीजों के हॉस्पिटल में भर्ती होने की आशंका 40 प्रतिशत

इस अध्ययन में कैंसर के ऐसे तरीकों के बारे में बताया गया जो रोगी के कोरोनावायरस संक्रमित होने पर उस पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। यूसी कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हेमटोलॉजी ऑन्कोलॉजी विभाग में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर त्रिशा वाइज-ड्रेपर ने कहा, "ऐसे मरीज के अस्पताल में भर्ती होने की आशंका 40 प्रतिशत तक होती है। साथ ही उनमें गंभीर श्वसन बीमारी होने और मृत्यु की आशंका अधिक होती है।"

कोविड -19 और कैंसर के संबंध में किए गए अध्ययन

कोविड -19 और कैंसर के संबंध पर किए गए पिछले अध्ययन में टीम ने पाया था कि उम्र, लिंग, धूम्रपान करने और सक्रिय कैंसर सहित अन्य स्वास्थ्य स्थितियों में मृत्यु की आशंका बढ़ा देती हैं। ड्रेपर ने आगे कहा, "अब हमने 3,000 से अधिक मरीजों के बीच एंटी-कैंसर ट्रीटमेंट (Cancer treatment in hindi) के समय और कोविड-19 संबंधित जटिलताओं के बीच संबंध की जांच की थी। इसमें विशेष तौर पर एंटी-सीडी 20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्राप्त करने वालों की मृत्यु की आशंका अधिक थी, जो आमतौर पर कुछ लिम्फोमा में सामान्य बी कोशिकाओं को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।"

कोविड-19 डायग्नोस होने से पहले के एक साल में एंडोक्राइन थेरेपी को छोड़ दें, तो कैंसर का ट्रीटमेंट (Cancer in hindi) नहीं ले रहे रोगियों की तुलना में सक्रिय कैंसर उपचार ले रहे रोगियों की मृत्यु संख्या अधिक रही। उन्होंने कहा, “यह उन रोगियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो कैंसर से लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कैंसर के रोगियों (Cancer patient) में किसी भी स्थिति या कारण के चलते मृत्यु की आशंका सामान्य आबादी की तुलना में अधिक है। इसमें वो लोग शामिल हैं, जिनका पिछले साल इलाज नहीं चल रहा था।”

लेखकों ने कहा कि उन्हें इस विषय पर और अधिक शोध करने की जरूरत है क्योंकि वे रोगियों के समूह पर महामारी के प्रभाव की जांच करना जारी रखना चाहते हैं।

