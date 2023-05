डायबिटीज मैनेजमेंट के तरीके जिन्हें एक्सपर्ट्स भी करते हैं रेकमेंड, जानें क्या हैं ये नियम

सही दवाइयों और सावधानियों की मदद से डायबिटीज में दिल की बीमारियों का रिस्क (cardiovascular risk) भी 60 से 80 फीसदी तक कम किया जा सकता है।

Tips to control Blood Sugar Level:डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इस क्रोनिक बीमारी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन्स से बचने के लिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से रोकने की सलाह दी जाती है। जैसा कि डायबिटीज या मधुमेह में इंसुलिन के उत्पादन (insulin) में शरीर को समस्याएं होती हैं ऐसे में रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के लेवल (glucose levels in the body) को संतुलित रखने में भूमिका निभाता है। इंसुलिन बॉडी सेल्स तक ग्लूकोज को पहुंचने और उससे शक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। लेकिन, डायबिटीज में यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिससे शरीर को भोजन से पर्याप्त शक्ति नहीं मिल पाती और इसी वजह से डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति थका-थका और कमजोर महसूस करता है। (Tips to control Blood Sugar Level In Hindi)

डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करना क्यों है महत्वपूर्ण

बता दें कि डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं-टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में पीड़ित व्यक्ति का शरीर इंसुलिन बनने की प्रक्रिया के लिए नेचुरली कम सक्षम होता जबकि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता।

स्पैनिश डायबिटीज सोसायटी (From the Spanish Diabetes Society) के अनुसार, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहने से लिपिड लेवल (Lipid) और ब्लड प्रेशर लेवल्स (blood pressure levels) भी नियंत्रित रह सकते हैं। इसी तरह सही दवाइयों और सावधानियों की मदद से डायबिटीज में दिल की बीमारियों का रिस्क (cardiovascular risk) भी 60 से 80 फीसदी तक कम किया जा सकता है। इन्ही सब कारणों के चलते एक्सपर्ट्स भी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखने पर जोर देते हैं।

ब्लड ग्लूकोज लेवल को मैनेज करने के उपाय

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (University of California,San Francisco) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए नसों में इंसुलिन का लेवल संतुलित रखना (maintain normal blood glucose levels) महत्वपूर्ण है। दरअसल, शोधकर्ताओं का कहना है कि इंसुलिन की मात्रा कम होन से ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है। खासकर ऐसे मामले जहां शरीर में इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता (टाइप 1 डायबिटीज) वहां बड़ी सावधानी के साथ सेल्स और मसल्स में इंसुलिन पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स डायबिटीज के मरीजों को इन तरीकों से डायबिटीज मैनेज करने की सलाह देते हैं-

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

