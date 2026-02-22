Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Male Health Problems: आप जानते हैं कि अगर तनाव का असर आपके यौन स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो यह दिल से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है? बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि तनाव, यौन स्वास्थ्य और हृदय रोग एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन ज्यादातर पुरुष यह समझ नहीं पाते कि ये तीनों मिलकर दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार जो समस्या सिर्फ निजी या कुछ समय की यौन परेशानी लगती है, वही आगे चलकर दिल की बीमारी का कारण बनता है। इसलिए समय रहते तनाव को कम करना जरूरी है।
सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई के कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन डॉक्टर बिपीनचंद्र भामरे का कहना है कि अगर आप अक्सर तनाव में रहते हैं या किसी तरह की यौन समस्या महसूस कर रहे हैं, तो आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। लगातार तनाव रहने से शरीर पर लगातार दबाव बना रहता है। इससे शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव से जुड़े हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन दिल की धड़कन तेज कर देते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं। इस कारण कई बार रक्त नलिकाओं को नुकसान होता है और शरीर में खून का सही तरीके से बहाव नहीं हो पाता। इसका असर दिल की सेहत पर पड़ता है। आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
तनाव का असर सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तनाव के कारणपुरुषों में इच्छा कम हो सकती है और सामान्य इरेक्शन में भी दिक्कत आ सकती है। जब शरीर में खून का प्रवाह ठीक से नहीं होता, हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और दिमाग थका हुआ रहता है, तो इसका असर यौन जीवन और दिल दोनों पर पड़ता है। धीरे-धीरे इससे यौन समस्याओं और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है और जीवन की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसलिए तनाव को हल्के में लेना दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी बहुत से पुरुषों में देखी जाने वाली समस्या है। इसे सिर्फ यौन समस्या समझना सही नहीं है, क्योंकि इसका संबंध दिल की बीमारी से भी हो सकता है। इरेक्शन के लिए शरीर में खून का सही तरीके से बहना बहुत जरूरी होता है। लिंग की रक्त नलिकाएं दिल की रक्त नलिकाओं से छोटी होती हैं। इसलिए अगर कहीं रुकावट बननी शुरू होती है, तो वह पहले लिंग की नलिकाओं में दिखाई दे सकती है। इसका मतलब यह है कि ईडी, सीने में दर्द या हार्ट अटैक से कई साल पहले चेतावनी दे सकती है।
उच्च रक्तचाप, शुगर (डायबिटीज), बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी ये सभी कारण ईडी और हृदय रोग दोनों का जोखिम बढ़ाते हैं। कई पुरुष शर्म या झिझक के कारण ईडी की समस्या को छुपाते हैं और डॉक्टर से सलाह लेने में देर कर देते हैं। लेकिन समय पर ईडी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे दिल से जुड़ी छुपी हुई समस्याओं का भी पता चल सकता है। सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेने से सही इलाज और जरूरी जांच संभव हो पाती है।
अच्छी सेहत के लिए जीवनशैली में बदलाव बहुत जरूरी है। रोजाना योग और ध्यान करने से तनाव कम होता है। नियमित व्यायाम, संतुलित और पौष्टिक आहार, डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय-समय पर जांच और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज ये सभी बातें दिल और यौन स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद हैं। तनाव, यौन समस्याएं और हृदय रोग आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर ध्यान और सही कदम उठाने से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
