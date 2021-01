आमतौर पर हम बुखार, थकान और सूखी खांसी जैसे कुछ सामान्य लक्षणों को कोरोना वायरस के शुरुआती संकेत मानने लगते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे बहुत से संकेत हैं, जिन्हें कोरोना का लक्षण माना गया है। जी हां, हाल ही में एक शोध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आंखों में दर्द भी कोरोना का एक ऐसा संकेत (Coronavirus new symptom) है, जो किसी भी व्यक्ति क परेशान कर सकता है। इन सब लक्षणों के बीच इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है कि ये घातक वायरस मूल रूप से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और ये गलत नहीं होगा कि ये प्रकार की सांस संबंधी बीमारी है। हालांकि यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करती है। इतना ही नहीं इस वायरस के कारण होने वाली अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या अधिक जानलेवा हो सकती हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय रहते वायरस से संबंधित सभी लक्षणों (Coronavirus new symptom) पर उचित ध्यान दिया जाए। Also Read - जीभ पर दिखाई दे कुछ ऐसा तो आपको हो सकता है कोरोना! पढ़ें एक्सपर्ट का बताया कोरोना का नया लक्षण

शोध में खुलासा आंखों में दर्द कोरोना का नया लक्षण (sore eyes: Coronavirus new symptom)

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यूं तो कोरोना के बहुत ही आम लक्षण हैं लेकिन कुछ कम सामान्य लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे सकते हैं। इसी सूची में आंख आने (conjunctivitis) को भी एक लक्षण के रूप में जोड़ा गया है। बीएमजे ओपन ओप्थामोलॉजी में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में ये खुलासा किया गया कि कुछ रोगियों ने आंखों में दर्द को सबसे महत्वपूर्ण लक्षण (Coronavirus new symptom) के रूप में बताया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोरोना से पीड़ित 4 से 31 फीसदी रोगियों में ये लक्षण दिखाई दिया गया लेकिन किसी में ये लक्षण बहुत गंभीर या फिर घातक होने की बात नहीं कही।

इसके अलावा चीन में हुए एक अध्ययन में ये पाया गया कि कोरोना से पीड़ित बच्चों में आंखों से पानी आना, आंख मलना और आंख आना जैसी आंख से संबंधित समस्याएं हुईं।

कोरोनोवायरस के कुछ अन्य आंख संबंधी लक्षण हैंः

अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना के 18 फीसदी रोगियों को फोटोफोबिया हुआ, जिसका मतलब ये है कि वे रोशनी के प्रति संवेदनशील पाए गए। इसके अलावा अध्ययन में ये भी बताया गया कि 16 फीसदी की आंखों में दर्द और 17 फीसदी की आंखों में खुजली हुई।

अध्ययन के लेखकों के अनुसार, “कोरोना से पीड़ित लोगों में सबसे ज्यादा आंख संबंधी लक्षण (Coronavirus new symptom)जो सामने आया है वो था आंखों में दर्द। अन्य प्रकार के आंख संबंधी लक्षण, आंखों के बैक्टीरियल संक्रमण से जुड़े हैं।

कोरोना के सबसे सामान्य लक्षण (Coronavirus new symptom)

COVID-19 के आंख संबंधी लक्षणों के अलावा, बहुत सारे आम लक्षण (Coronavirus new symptom) भी हैं जैसेः बुखार, सूखी खांसी, थकान, असामान्य पाचन संबंधी परेशानियां और गंध व स्वाद न आना।

उपचार और रोकथाम

अगर आपको मौसम में जरा से परिवर्तन के कारण थोड़ा असहज सा महसूस हो रहा है या फिर लगातार खांसी आ रही है तो खुद को कम से कम एक सप्ताह के लिए अलग कर लीजिए। अगर आपकी आंखें गुलाबी सी हो रही हैं या फिर कोरोना के अन्य लक्षणों (Coronavirus new symptom) के साथ-साथ आंखों में दर्द हो रहा है तो 14 दिनों के लिए आइसोलेट हो जाएं। इसके अलावा रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है।