महिलाएं अक्सर शुरुआत में इग्नोर कर देती हैं ब्रेस्ट कैंसर के ये 4 लक्षण, किसी भी उम्र दिख सकते हैं ये संकेत

Breast Cancer Symptoms in Women: महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ने के एक कारण यह भी है कि शुरुआत में इसके लक्षणों की पहचान नहीं हो पाती है और जब तक पहचान होती है तब तक स्थिति गंभीर हो जाती है।

Breast Cancer ke Lakshan: ब्रेस्ट कैंसर आज महिलाओं में तेजी से बढ़ती गंभीर बीमारियों में से एक बन चुका है। हिना खान समेत सोनाली बेंद्रे, महिमा चौधरी, छवि मित्तल और हाल ही में दीपिका कक्कड़ जैसी अभिनेत्रियों ने भी इस बीमारी का सामना किया है। यही वजह है कि आज महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कई महिलाएं इसके शुरुआती लक्षणों को पहचान ही नहीं पाती हैं और सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बीमारी समय पर पकड़ में नहीं आ पाती औ्र स्थिति गंभीर हो जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, इसलिए संकेतों को समझना और समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम आपको इससे जुड़ें संकेतों के बारे में विस्तार से बताते हैं।

गांठ या सख्त सा महसूस होना

अगर आपको स्तन या उसके बगल में कोई गांठ महसूस हो तो यह ब्रेस्ट कैंसर का एक सबसे आम लक्षण होता है। आप जैसी कई महिलाएं इसे हार्मोनल बदलाव या पीरियड्स से जुड़ी समस्या मानकर टाल देती हैं। लेकिन अगर यह गांठ दर्द रहित है और धीरे-धीरे आकार में बढ़ रही हो, तो यह कैंसर का एक संकेत है, इसलिए इसे नजरअंदाज किए बगैर डॉक्टर से संपर्क करें।

स्तन के आकार में बदलाव

अगर आपके दाएं या बाएं स्तन का आकार अचानक बदल जाए। उसमें सूजन आ जाए या दोनों स्तनों में आपको आसानी से असमानता नजर आने लगे, तो यह खतरे का संकेत है। असल आप कई बार आप इसे वजन बढ़ने या उम्र का असर समझ लेती हैं, जबकि यह ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती लक्षण भी हो सकता है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा।

निप्पल से डिस्चार्ज निकालना

स्तनपान के दौरान या उसके अलावा निप्पल से खून आए, पीला या किसी भी तरह का असामान्य तरल निकले तो यह सामान्य नहीं है। अक्सर महिलाएं इसे किसी बीमारी का संकेत समझ लेती हैं और दर्द न होने की वजह से इसे गंभीरता से नहीं लेतीं, लेकिन यह ब्रेस्ट कैंसर का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

त्वचा में बदलाव नजर आए

अगर आपको स्तन की त्वचा पर किसी तरह की लालिमा, खुजली, गड्ढे या संतरे के छिलके जैसी सिकुड़ी सी बनावट दिखना दे तो यह ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत है। कई महिलाएं इसे एलर्जी या स्किन इंफेक्शन समझ लेती हैं, जो कि आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है।

विशेषज्ञ कहते हैं

इस समय आपको ब्रेस्ट कैंसर से डरने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपको बताए गए किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दें तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और सही समय पर इलाज से ब्रेस्ट कैंसर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं नियमित सेल्फ एग्जाम और हेल्थ चेकअप से आप स्वस्थ और सुरक्षित रह सकती हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।