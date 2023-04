मौत से पहले दिग्गज फुटबॉलर पेले ने लड़ी कोलोन कैंसर से लम्बी लड़ाई, जानें Colon Cancer के कारण-लक्षण

स्टार फुलबॉलर पेले सालभर से कोलोन कैंसर का इलाज करवा रहे थे और इसी के चलते उनका निधन हो गया। (Brazilian Footballer Pele Death)

Soccer Legend Dies Of Colon Cancer: फुलबॉल के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक और दिग्गज पेले (Star footballer Pele death news) का निधन हो गया। दुनियाभर में अपने प्रशंसकों के बीच बहुत ही सम्मान के साथ याद किए जाने वाले पेले का 82 वर्ष की उम्र में गुरुवार 29 दिसंबर को निधन (Legendry footballer Pele is no more) हो गया। मशहूर खिलाड़ी पेले बीते कई वर्षों से कोलोन कैंसर से पीड़ित थे और इस बीमारी का इलाज करा रहे थे। सितंबर 2021 में पेले को कोलोन कैंसर होने का पता चला था और इस बीमार का डायग्नोसिस हुआ था। कोलोन कैंसर के उपचार के लिए पेले को कीमोथेरेपी (chemotherapy for cancer) भी कराने की सलाह दी गयी और यह थेरेपी कराने के बावजूद पेले को कोई फायदा होता नजर नहीं आया। बीते सप्ताह 22 दिसंबर को सामने आयी मेडिकल रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी कि पेले की बीमारी पहले से अधिक गम्भीर हो गयी है और कैंसर बढ़ता जा रहा है। वहीं, सप्ताहभर बाद लीजेंड्री फुटबॉलर का निधन हो गया। (Legendry footballer Pele death cause in Hindi.)

साल भर पहले हुई थी सर्जरी

ब्राजील को 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप (Football world cup) तवाने वाले एडिसन "एडसन" अरांटिस डो नैसिमेंटो केबीई (Edson Arantes do Nascimento KBE) को अपने निकनेम पेले (Pele) द्वारा ही संबोधित किए जाते थे। उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ दि सेंचुरी (Best player of the century) का भी खिताब मिल चुका है। वहीं, उन्होंने अपने देश ब्राजील के स्पोर्ट मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया। (Brazilian Footballer Pele Death cause colon cancer)

साल 2021 के सितंबर महीने में पेले का रूटीन चेकअप किया गया और इस दौरान उन्हें एक ट्यूमर (tumor) होने का पता चला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्यूमर का पता चलने के 2 महीने बाद उनका एक ऑपरेशन भी किया गया। हालांकि, सालभर बाद उन्हें कैंसर की वजह से दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बार-बार सर्जरी और थेरेपी के कारण पेले को चलने-फिरने में दिक्कत हो रही थी और लम्बे समय से वे लोगों से मिलने-जुलने से भी बच रहे थे। (side effects of cancer treatments)

कोलोन कैंसर क्यों होता है? (Causes of Colon Cancer and risk factors)

स्टार फुटबॉलर पेले जिस कोलोन कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित थे वह दुनियाभर में तेजी से फैल रहा कैंसर का प्रकार है। हेल्थ एक्सर्ट्स के अनुसार, कोलोन कैंसर की गम्भीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 23 में से 1 पुरुष को इस प्रकार के कैंसर का खतरा है। वहीं, 25 में से 1 महिला को कोलोन कैंसर का रिस्क है।

कोलोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर बड़ी आंत में होने वाला कैंसर है जिसमें ट्यूमरस सेल्स की बढ़ोतरी के कारण कैंसर जैसी स्थिति बनती है। कोलोन कैंसर के कारण हर साल दुनियाभर में कई लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।

वहीं, कई बार अनुवांशिक कारणों या परिवार में किसी के कोलोन कैंसर से पीड़ित होने जैसी स्थितियों में भी कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।

कोलोन कैंसर के लक्षण क्या हैं और उन्हें कैसे पहचानें? (Signs and symptoms of Colon Cancer )

कैंसर के लक्षणों की अगर समय पर या जल्दी पहचान हो जाए तो इससे मरीज का जल्द इलाज शुरू हो सकता है और इस तरह जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। वही,जानकारों के मुताबिक, कोलोन कैंसर के कुछ लक्षणों की पहचान अगर जल्द हो जाए तो इससे कैंसर के गम्भीर होने का रिस्क भी कम हो सकता है। हालांकि, एक चिंताजनक बात यह भी है कि कोलोन कैंसर की शुरूआत में कोई विशेष लक्षण ( initial symptoms of colon cancer) नहीं दिखायी देते और इसी वजह से इस बीमारी का पता लगने में अक्सर देर हो सकती है। कोलोन कैंसर के कुछ मत्वपूर्ण लक्षण ये समस्याएं हो सकती हैं।

कोलोन कैंसर के लक्षण (What are the symptoms of Colon Cancer in Hindi)

डायरिया और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन (Chronic Constipation)

(Chronic Constipation) स्टूल के साथ खून गिरना (blood in stool)

काले-भूरे या डार्क कलर का मल पास करना

बार-बार पेट में दर्द होना (stomach ache)

पेट में मरोड़े उठना (stomach cramps)

पेट फूलने, ब्लोटिग और गैस बनने (abdominal gas) जैसी समस्याएं

ठीक तरीके से पेट साफ ना होना और बार-बार बाथरूम जाने की इच्छा

अचानक से वजन कम होना (unexplained weight loss)

थकान और बहुत अधिक कमजोरी महसूस करना (fatigue and weakness)

शरीर में आयरन लेवल कम होना (low iron level in body) या एनिमिया

इन लोगों को होता है कोलोन कैंसर का सबसे अधिक रिस्क (High Risk groups of colon cancer)

एक्सर्ट्स के अनुसार हमारी बॉडी सेल्स में लगातार होने वाले बदलावों के कारण ट्यूमर बनता है और यही ट्यूमर कैंसर का खतरा बढ़ाता है। कोलोन में जमा होने वाले ये अतिरिक्त सेल्स ही कोलोन कैंसर की वजह हैं। इसीलिए, कोलोन कैंसर से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका (ways to minimize risk of colon cancer) यही है कि, इन सेल्स को किसी भी तरह से बढ़ने से रोका जाए। लोगों की लाइस्टाइल और खान-पान से जुड़ी कई गलतियां कोलोन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती हैं। वहीं, कुछ लोगों को कैंसर का रिस्क दूसरों की तुलना में अधिक (people who at higher risk of colon cancer) होता है जैसे-

अधिक वजन वाले या मोटे लोग (obesity and risk of colon cancer)

बहुत अधिक शराब (consumption of alcohol) पीने वाले लोग

स्मोकिंग करने वाले लोग (side effects of smoking)

ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज की बीमारी हो (diabetes and colon cancer)

कसरत ना करने वाले (sedentary lifestyle) या सुस्त रहने वाले लोग

अनहेल्दी डाइट लेने वाले , हाई-फैट फूड्स और प्रोसेस्ड फूड (processed foods) खाने वालों को भी कोलोन कैंसर का खतरा अधिक होता है।

क्या कोलोन कैंसर से बचा जा सकता है,इसके उपाय क्या हैं? (How to prevent colon cancer)

शाकाहार अपनाएं।

प्लांट-बेस्ड डाइट (plant based diet) जैसे वीगन फूड्स और वेजिटेरियन डाइट लें।

रेड मीट (Red meat) जैसी प्रोसेस्ड चीजों से परहेज करें।

अपनी डेली डाइट में फैट की मात्रा कम रखें। तला-भुना, मसालेदार खाना कम खाएं।

अल्कोहल और सिगरेट का सेवन ना करें।

हमेशा ताजा बना खाना ही खाएं। कोल्ड स्टोरेज में रखा या बासी खाना खाने से बचें।

डायबिटीज के मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल (blood sugar level) पर नजर रखें और उठे बढ़ने से रोकें।

कसरत करें और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं।