स्मोकिंग करने वालों में इस आदत के कारण बढ़ रहा ब्लड क्लोटिंग से जुड़ी बीमारियों का खतरा

Side Effects of Smoking: धूम्रपान करना सेहत के लिए सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ अन्य आदतें भी हैं जो स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं।

आज के समय में धूम्रपान करना और घंटों तक लगातार बैठकर काम करना केवल खराब आदतें नहीं रह गई हैं, बल्कि ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रही हैं। डॉ. जावेद तड़वी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल मुंबई के अनुसार, इन आदतों की वजह से खून के खतरनाक थक्के बनने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिससे डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT) और जानलेवा पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दुनियाभर में हेल्थ एक्सपर्ट्स चिंता जता रहे हैं कि धूम्रपान और लंबे समय तक डेस्क पर बैठने की वजह से गंभीर ब्लड क्लॉट्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस (DVT), जो पहले अधिकतर बुजुर्गों या अस्पताल में भर्ती मरीजों में देखा जाता था, अब 23 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं में भी सामने आ रहा है। खासकर वे लोग जो शारीरिक गतिविधि कम करते हैं और ज्यादा समय बैठकर काम करते हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा है।

क्या है डीवीटी

डीप वेन थ्रोम्बोसिस में पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का जम जाता है, जिससे पैरों में खून का बहाव रुक सकता है। यह थक्का कभी-कभी फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जो जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब लोगों को अपनी नसों की सेहत और पूरे शरीर के स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है और लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्मोकिंग

आज की व्यस्त जीवनशैली में लोग लंबे समय तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम, लगातार लैपटॉप पर काम, बार-बार यात्रा करना और व्यायाम की कमी के कारण कई लोग घंटों तक बिना उठे बैठे रहते हैं। जब इसके साथ धूम्रपान की आदत जुड़ जाती है, तो खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए स्मोकिंग छोड़ने के साथ-साथ इस तरह के लाइफस्टाइल को भी जल्द से जल्द बदलना जरूरी है।

खून गाढ़ा होने पर शुरू होती है दिक्कत

डॉ. जावेद तड़वी ने कहा कि “धूम्रपान और लंबे समय तक बैठना मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खून को गाढ़ा कर देता है और नसों को नुकसान पहुंचाता है। इससे पैरों में खून के खतरनाक थक्के बन सकते हैं, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। DVT में आमतौर पर पैरों में दर्द, सूजन, गर्माहट, लालिमा और भारीपन महसूस होता है। कई बार इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं या बिल्कुल नहीं होते, जिससे मरीज को बीमारी का पता ही नहीं चलता। अगर यह थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाए, तो सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, अचानक बेहोशी या अचानक मौत तक हो सकती है।”

कम उम्र में दिखने लगे हैं डीवीटी के मामले

आगे डॉ. जावेद तड़वी ने यह भी बताया कि “अब DVT केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि 23 से 45 वर्ष के ऐसे युवाओं में, जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं और नियमित रूप से धूम्रपान करते हैं, DVT के मामलों में लगभग 50% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। हर महीने हमारे पास आने वाले 10 में से 5 मरीज पैरों में दर्द, सूजन, गर्माहट और लालिमा की शिकायत लेकर आते हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है। धूम्रपान नसों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाता है और खून को गाढ़ा बनाता है, जबकि लंबे समय तक बैठने से पैरों में खून का बहाव धीमा हो जाता है। ये दोनों मिलकर खून का थक्का बनने का खतरा बहुत बढ़ा देते हैं। शुरुआती लक्षण जैसे पैरों में सूजन, दर्द या बिना कारण सांस फूलना कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।”

“अगर DVT का समय पर पता चल जाए, तो इसका इलाज संभव है। इसके लिए ब्लड थिनर दवाएं, कंप्रेशन थेरेपी और कुछ मामलों में आधुनिक वैस्कुलर उपचार किए जाते हैं। इससे बचाव सबसे जरूरी है। धूम्रपान छोड़ना, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना, हर एक घंटे में थोड़ा चलना-फिरना, पर्याप्त पानी पीना, वजन नियंत्रित रखना और नियमित व्यायाम करना जोखिम को कम कर सकता है। जो लोग डेस्क जॉब करते हैं या बार-बार यात्रा करते हैं, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए और किसी भी चेतावनी संकेत पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।”

