दिल की धड़कन कम हो रही है, तो कहीं ब्रैडीकार्डिया तो नहीं? इग्नोर करेंगे तो बढ़ सकता है हार्ट अटैक रिस्क

What is Bradycardia in Hindi: दिल की धड़कन कई बार किसी सामान्य स्थिति के कारण कम या ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हार्ट में किसी समस्या के कारण हो रही है तो इस स्थिति को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है।

Dil ki Dhadkan Slow Hona: दिल के धड़कने की दर 60 से 100 बीट्स पर मिनट (BPM) होती है, यानी हमारा दिल अगर एक मिनट में 60 से 100 बार धड़क रहा है, तो यह सामान्य माना जाता है। कोई एक्टिविटी करते समय कई बार धड़कनें 100 से ज्यादा या 60 से कम हो सकती है और कुछ समय बाद फिर से सामान्य आ जाती है। लेकिन अगर बिना किसी वजह से ही धड़कन 60 से कम हो रही है और ऐसा लंबे समय से या बार-बार हो रहा है। ऐसे में यह ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन सामान्य से धीमी हो जाती है। ब्रैडीकार्डिया में दिल एक मिनट में 60 से भी कम बार धड़क पाता है। कई बार यह स्थिति तुरंत गंभीर नहीं लगती, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोगों में, खासकर एथलीट्स या सोते समय, धीमी धड़कन सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर यह लगातार बनी रहे और शरीर में खून की सप्लाई पर असर डालने लगे, तो यह दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है।

हमारे दिल की धड़कन को एसए नोड (SA Node) नियंत्रित करता है, जो एक एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है। यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजकर दिल को नियमित रूप से धड़कने का संकेत देता है। जब इन सिग्नल्स में गड़बड़ी आती है, तो दिल की धड़कन धीमी हो सकती है। ऐसे में शरीर के जरूरी अंगों, खासकर दिमाग, तक पर्याप्त ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंच पाता। Dr. Anjan Siotia, Director – Cardiology, BM Birla Hospital

किन लक्षणों को न करें इग्नोर

ब्रैडीकार्डिया का अगर समय रहते इलाज न किया जाए तो बाद में यह बेहद गंभीर और जानलेवा हो सकती है। यह भी देखा गया है कि ब्रैडीकार्डिया का पता आमतौर पर नहीं चल पाता है, क्योंकि इसके लक्षण सामान्य थकान व कमजोरी जैसी दिखते हैं। अगर आपको निम्न दिए लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आपको इन्हें इग्नोर न करते हुए जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए -

लगातार थकान और कमजोरी - ज्यादा काम किए बिना भी शरीर थका हुआ महसूस करना।

ज्यादा काम किए बिना भी शरीर थका हुआ महसूस करना। चक्कर आना या सिर हल्का लगना - दिमाग तक खून कम पहुंचने की वजह से ऐसा हो सकता है।

दिमाग तक खून कम पहुंचने की वजह से ऐसा हो सकता है। बेहोशी या सांस फूलना - गंभीर मामलों में व्यक्ति को हल्का काम करने पर भी सांस लेने में परेशानी हो सकती है।

जबकि ऐसा भी होता है कि ब्रैडीकार्डिया की शुरुआत में कुछ लोगों में किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में लक्षण तब दिखाई देते हैं, जिसमें धीरे-धीरे स्थिति गंभीर हो जाती है। वहीं कुछ लोगों में लक्षण सामान्य दिखते हैं और वे उन्हें सामान्य समस्या समझकर ही इग्नोर कर देते हैं।

किन लोगों में ज्यादा खतरा

ब्रैडीकार्डिया यानी दिल की धड़कन सामान्य से कम होना एक ऐसी समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। लेकिन यह बी सच है कि कुछ उम्र व स्थितियां ऐसी होती हैं, जिस दौरान इनका जोखिम ज्यादा होता है। इनके बारे में नीचे बताया गया है -

बुजुर्ग व्यक्ति - 65 साल से ज्यादा उम्र में दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम कमजोर हो सकती है और इसलिए उन्हें ब्रैडीकार्डिया का खतरा कम उम्र के लोगों से ज्यादा होता है।

65 साल से ज्यादा उम्र में दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम कमजोर हो सकती है और इसलिए उन्हें ब्रैडीकार्डिया का खतरा कम उम्र के लोगों से ज्यादा होता है। क्रोनिक डिजीज के मरीज - लंबे समय से हुई बीमारियां भी ब्रैडीकार्डिया और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकती हैं, जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड की समस्या।

लंबे समय से हुई बीमारियां भी ब्रैडीकार्डिया और बढ़ा सकती हैं, जैसे हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या थायराइड की समस्या। दवाओं का असर: कुछ प्रकार की दवाएं भी हैं, जिनके कारण दिल धड़कनें की दर कम हो सकती है और इनमें आमतौर पर दिल या ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयां शामिल हैं।

इसके अलावा भी कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं, जो स्थायी या अस्थायी रूप दिल की धड़कन को कम कर सकती हैं। इनमें आमतौर पर दिल का दौरा पड़ना, संक्रमण होना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन होना आदि शामिल है।

ब्रैडीकार्डिया की जांच व इलाज

ब्रैडीकार्डिया की जांच और इलाज वैसे तो एक आसान प्रक्रिया होती है, जिसके लिए पहले कुछ टेस्ट किए जाएंगे और फिर टेस्ट रिजल्ट के आधार पर इलाज शुरू किया जाएगा। ब्रैडीकार्डिया की जांच करने के लिए आमतौर पर निम्न टेस्ट किए जाते हैं -

ईसीजी (ECG) - यह टेस्ट दिल की धड़कन और उसकी इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है।

यह टेस्ट दिल की धड़कन और उसकी इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। होल्टर मॉनिटर - यह एक छोटा उपकरण होता है जो 24-48 घंटे तक दिल की धड़कन रिकॉर्ड करता है।

अगर दिल की धड़कन सामान्य से कम हो रही है, तो स्थिति के आधार पर उसका इलाज किया जा सकता है। इलाज के दौरान उस समस्या का पता लगाया जाता है और उस समस्या को ठीक कर दिया जाता है। अगर दिल की धड़कन सही नहीं हो पा रही है, तो गंभीर मामलों में डॉक्टर पेसमेकर लगाने की सलाह दे सकते हैं, जो दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखता है।

अब मेडिकल तकनीक में लीडलेस पेसमेकर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें सीधे दिल के अंदर लगाया जाता है। इसमें तार नहीं होते और इससे संक्रमण का खतरा कम होता है तथा मरीज जल्दी ठीक हो सकता है।

क्यों जरूरी है जागरूकता

ब्रैडीकार्डिया अक्सर धीरे-धीरे और बिना ज्यादा लक्षणों के बढ़ता है, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी को बार-बार थकान, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हों, तो तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। समय पर जांच और इलाज से दिल की धड़कन को सामान्य रखा जा सकता है और व्यक्ति स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकता है।

