आधे भारतीय 6 घंटे से कम सोते हैं! जानिए कम नींद से होने वाली खतरनाक बीमारियां

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Neend ki Kami Se Konsi Bimari Hoti Hai : ऑफिस का काम, सोशल मीडिया वर्क प्रेशर के कारण नींद नजरअंदाज करने वाली चीज बन चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग आधे लोग 6 घंटे से कम नींद लेते हैं जबकि बीमारियों से बचने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में कम नींद की परेशानी ज्यादा देखी जाती है। युवा (18-35 वर्ष) सबसे कम नींद लेते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में थोड़ी बेहतर नींद लेती हैं, लेकिन तनाव उनके लिए भी समस्या है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि कम नींद के कारण भारतीयों को विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है।
सही नींद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर हेल्थसाइट #FitIndiaHitIndia कैंपेन चला रहा है। इस कैंपेन के चौथे एपिसोड Sleep well में डॉ. संजय गुप्ता बता रहे हैं भारतीयों में कम नींद की समस्या क्यों बढ़ रही है और कम नींद लेने से कौन- कौन सी बीमारियां (Kam Neend Lene se Kaun- Kaun si Bimari Hoti Hai) हो सकती हैं।
डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि कम नींद लेने से न सिर्फ शरीर को पर्याप्त आराम मिलता है। बल्कि सही नींद शरीर की रिकवरी का समय होता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो शरीर और दिमाग दोनों प्रभावित होते हैं। कम नींद लेने से शरीर पर पड़ने वाला असर...
कम नींद लेने का सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। इससे ध्यान और एकाग्रता कम होने लगती है। डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि नींद कम लेने से दिमाग के सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। जिससे आपको निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है।
कम नींद से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, जिससे आप जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
नींद की कमी से व्यक्ति जल्दी गुस्सा करता है और मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है। कम नींद के कारण मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन की परेशानी महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है।
हमारे साथ खास बातचीत के दौरान डॉ. संजय गुप्ता यह भी बताते हैं कि कम नींद लेने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसमें शामिल हैः
कई रिसर्च में यह बात सामने आई है और डॉक्टर भी इसको मानते हैं कि कम नींद लेने ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ता है। इससे हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है।
नींद की कमी इंसुलिन के स्तर को प्रभावित करती है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। भारत में नींद की कमी के कारण डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
कम नींद से भूख बढ़ाने वाले हार्मोन (Ghrelin) बढ़ जाते हैं, जिससे ज्यादा खाने की आदत बनती है। ज्यादा खाने के तौर पर अक्सर लोग जंक और प्रोसेस्ड फूड को तवज्जों देते हैं। इससे शरीर का मोटापा बढ़ जाता है।
नींद की कमी मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है और डिप्रेशन का कारण बन सकती है।
कम नींद का असर सेहत के साथ- साथ त्वचा पर भी पड़ता है। कम नींद लेने से त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखने लगती हैं। इससे झाइयां, झुर्रियां और डार्क सर्कल्स की परेशानी ज्यादा होती है। कम नींद से त्वचा जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है और डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं।
किसी भी कारण से अगर आप कम नींद लेते हैं, तो एक बार फिर से सोचिए कि आप किन बीमारियों को बिना कारण न्योता दे रहे हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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