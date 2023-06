गर्मियों में बार-बार होने वाली खुजली को न करें इग्नोर, हो सकती हैं स्किन से जुड़ी ये 4 बीमारियां

Skin problems in summer: गर्मियों के दिनों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं, जिसमें कई गंभीर स्किन प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। इसलिए यदि आपको भी गर्मियों के दिनों में बार-बार खुजली की समस्या हो रही है, तो इन बीमारियों की जांच जरूर कराएं।

Skin related problems caused by summer: जून जैसे गर्मी के महीने में खुद को गर्मी से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दिनों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि पंखे, कूलर व एसी सब फेल हो जाते हैं। गर्मी का असर अगर सबसे ज्यादा हमारे किसी अंग पर पड़ता है, तो वह हमारी स्किन है। तेज धूप हमारी स्किन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है, जिसके कारण त्वचा से जुड़ी कई रोग भी पैदा हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादा गर्मी होने के कारण ज्यादा पसीना आने लगता है और यह ज्यादा पसीना स्किन में खुजली व जलन पैदा करने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गर्मियों के दिनों में हर बार होने वाली खुजली सिर्फ पसीने के कारण ही हो रही हो। गर्मियों में कई स्किन प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं, जिनका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपको भी गर्मियों के दिनों में बार-बार खुजली हो रही है, तो इन बीमारियों के लक्षणों पर नजर जरूर रख लेनी चाहिए। (Itching in summer you should not ignore)

1. घमौरियां (Heat rash in summer)

गर्मियों के दिनों में स्किन को सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली बीमारियों में घमौरियों का नाम सबसे पहले आता है और इन्हें हीट रैश या प्रिकली हीट भी कहा जाता है। यह आमतौर गर्मियों के दिनों में पसीने ज्यादा देर तक स्किन पर रहने के कारण होता है। इसमें शुरुआत में स्किन पर खुजली होने लगती है। लेकिन बाद में इससे गंभीर छाले भी पड़ सकते हैं।

2. सन पॉइजनिंग (Sun poisoning)

यह भी धूप के ज्यादा संपर्क में रहने के कारण होता है और यह बीमारी एक प्रकार का सनबर्न ही है। हालांकि, इसके नाम की तरह इस बीमारी के कारण शरीर पर कोई विषाक्त प्रभाव नहीं पड़ता है। दरअसल, यदि स्किन के बड़े हिस्से पर सनबर्न हो गया है, तो उस स्थिति को सन पॉइजनिंग कहा जाता है। सन बर्न के सबसे शुरुआती लक्षणों में भी त्वचा पर खुजली जैसे संकेत देखे जा सकते हैं।

3. जेरोडर्मा (Xeroderma in summer)

त्वचा में रूखापन होना एक आम समस्या होती है और यह जन्मजात बीमारी है। जिन लोगों को जेरोडर्मा है, उन्हें ड्राई स्किन की समस्या रहती है। खासतौर पर ज्यादा गर्मी या सर्दी होने के कारण भी कई बार त्वचा में रूखेपन की समस्या हो सकती है। यदि आपको पहले से ही जेरोडर्मा की समस्या है, तो धूप के कारण त्वचा में तेज खुजली, लालिमा व जलन हो सकती है।

4. एक्ने (Acne problems in summer)

गर्मियों के मौसम में अक्सर पसीना ज्यादा आता है और इस कारण रोम कूपों गंदगी व अन्य डेड स्किन सेल्स उनमें जमा हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में ज्यादा पसीना आने के कारण यह समस्या होने लगती है और एक्ने और ज्यादा बढ़ जाते हैं। गर्मी और पसीना बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है, जिसके कारण एक्ने तेजी से होने लगते हैं।

