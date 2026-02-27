Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Spinal Cord Ki Health Kaise Thik Rakhe: आधुनिक जीवनशैली में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ऑफिस जॉब, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पढ़ाई और मोबाइल-लैपटॉप का बढ़ता उपयोग लोगों को लंबे समय तक बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। कई लोग दिन के 8 से 10 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं, जिसका सीधा असर रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कमर दर्द, गर्दन दर्द और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, खासकर युवाओं में।
रीढ़ की हड्डी शरीर का मुख्य सहारा होती है। यह केवल शरीर को सीधा रखने का काम ही नहीं करती, बल्कि नसों के माध्यम से पूरे शरीर को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहते हैं, तो स्पाइन पर असामान्य दबाव पड़ता है, जिससे डिस्क और मांसपेशियों पर असर पड़ने लगता है।
जब कोई व्यक्ति लगातार बैठा रहता है, तो कमर के निचले हिस्से (लम्बर स्पाइन) पर शरीर का अधिक वजन पड़ता है। यदि बैठने का पोश्चर गलत हो- जैसे झुककर बैठना, लैपटॉप को नीचे रखकर काम करना या बिना बैक सपोर्ट के बैठना- तो डिस्क पर दबाव बढ़ जाता है। इससे धीरे-धीरे डिस्क कमजोर होने लगती है और दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। लगातार बैठने से मांसपेशियां भी अकड़ने लगती हैं, जिससे लचीलापन कम होता है। यही कारण है कि कई लोग अचानक उठते समय या झुकते समय तेज दर्द महसूस करते हैं।
आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधि कम हो गई है। पहले जहां लोग अधिक चलते-फिरते थे, वहीं अब अधिकतर काम स्क्रीन के सामने बैठकर किए जाते हैं। इसके साथ ही मोबाइल का अत्यधिक उपयोग गर्दन पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिसे 'टेक्स्ट नेक सिंड्रोम' भी कहा जाता है। इसके अलावा मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, गलत गद्दा या कुर्सी का उपयोग और तनाव भी स्पाइन से जुड़ी समस्याओंको बढ़ाते हैं।
स्पाइन को स्वस्थ रखने के लिए सही पोश्चर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठते समय पीठ सीधी होनी चाहिए और कुर्सी में कमर को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। स्क्रीन आंखों के स्तर पर होनी चाहिए ताकि गर्दन झुकानी न पड़े। हर 30 से 40 मिनट में उठकर 2–3 मिनट चलना या हल्की स्ट्रेचिंग करना बेहद जरूरी है। यह डिस्क पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है।
अक्सर लोग कमर या गर्दन के दर्द को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही लक्षण आगे चलकर गंभीर समस्या का संकेत बन सकते हैं। यदि दर्द लगातार बना रहे, पैरों या हाथों में झनझनाहटहो, सुन्नता महसूस हो या कमजोरी लगे, तो तुरंत विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए। समय पर पहचान से स्लिप डिस्क जैसी गंभीर स्थितियों को शुरुआती चरण में ही नियंत्रित किया जा सकता है।
स्पाइन की देखभाल के लिए जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव बहुत प्रभावी साबित होते हैं:
स्पाइन की समस्याएं धीरे-धीरे विकसित होती हैं, लेकिन सही समय पर सावधानी बरतकर इन्हें रोका जा सकता है। आधुनिक जीवनशैली में काम करना जरूरी है, लेकिन शरीर की सीमाओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही पोश्चर, नियमित व्यायाम और सक्रिय दिनचर्या अपनाकर रीढ़ की हड्डी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। कमर या गर्दन के दर्द को हल्के में न लें, क्योंकि स्वस्थ स्पाइन ही सक्रिय और दर्द-मुक्त जीवन की कुंजी है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information