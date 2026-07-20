बार-बार बीमार पड़ना ही नहीं, ये 7 संकेत भी बताते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम हो सकता है कमजोर

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Written By: Kishori Mishra | Published : July 20, 2026 11:55 AM IST
Medically Verified By: Dr. Ambrish Kumar Garg
Signs of Weak Immunity : अगर आपको लगता है कि कमजोर इम्यूनिटी का मतलब सिर्फ बार-बार सर्दी-जुकाम होना है, तो ऐसा नहीं है। शरीर कई ऐसे संकेत देता है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. अम्बरीश कुमार गर्ग के अनुसार, कमजोर इम्यून सिस्टम का असर शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता, घाव भरने की प्रक्रिया और ऊर्जा के स्तर पर भी दिखाई दे सकता है। समय रहते इन संकेतों को पहचानना जरूरी है, ताकि किसी गंभीर समस्या का पता लगाया जा सके। आइए जानते हैं इम्यूनिटी कमजोर होने के लक्षण क्या हैं?
अगर आपको बार-बार साइनस इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन या कोई घाव लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है और बार-बार एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ रही है, तो यह कमजोर इम्यून सिस्टम का संकेत हो सकता है।
पर्याप्त नींद लेने के बावजूद लगातार थकान बनी रहना भी इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र लगातार सक्रिय रहता है, तो व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के भी थका हुआ महसूस कर सकता है।
डॉक्टर का कहना है कि शरीर की लगभग 70 प्रतिशत प्रतिरक्षा कोशिकाएं आंतों से जुड़ी होती हैं। इसलिए बार-बार दस्त, पेट खराब रहना या पाचन संबंधी समस्याएं भी कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो सकती हैं।
अगर आपको को कोल्ड सोर, शिंगल्स या अन्य वायरल संक्रमण बार-बार हो रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर वायरस को नियंत्रित रखने में सक्षम नहीं है।
अगर सभी जरूरी टीके लगवाने के बावजूद व्यक्ति बार-बार उन्हीं संक्रमणों का शिकार हो रहा है, तो डॉक्टर इम्यून सिस्टम की कार्यक्षमता की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं। हालांकि यह स्थिति कम देखने को मिलती है।
कमजोर इम्यून सिस्टम का मतलब हमेशा कम एक्टिव प्रतिरक्षा नहीं होता। कई बार यह असंतुलित भी हो सकता है, जिसमें शरीर अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है और संक्रमण से भी ठीक से रक्षा नहीं कर पाता।
अगर आपको लगातार मानसिक तनाव, अनियंत्रित डायबिटीज, शरीर में प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन D और विटामिन B12 की कमी या लंबे समय तक स्टेरॉयड जैसी दवाओं का सेवन भी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है।
डॉक्टर का कहना है कि सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सप्लीमेंट्स लेना समाधान नहीं है। अगर आपको बार-बार संक्रमण हो रहा है, घाव देर से भर रहे हैं या लगातार थकान बनी रहती है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। सही कारण का पता लगाकर इलाज करने से कई गंभीर समस्याओं को समय रहते रोका जा सकता है।
Disclaimer : यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी विशेषज्ञ की राय और उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। इसे चिकित्सकीय सलाह का विकल्प न मानें। यदि आपको बार-बार संक्रमण हो रहा है, लगातार थकान रहती है या कोई अन्य गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, तो स्वयं दवा लेने के बजाय डॉक्टर से परामर्श लें।