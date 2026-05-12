आंखों में दिखने लगते हैं लिवर खराब होने के संकेत, इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 12, 2026 7:50 AM IST
Medically Verified By: Dr. Purendra Bhasin
हमारा शरीर अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। जब इस सिस्टम का कोई पुर्जा यानि की अंग खराब होने वाला होता है, तब शरीर को दूसरा अंग पहले से ही इसका संकेत देने लगता है। पर अफसोस की बात तो यह है कि अक्सर लोग इन संकेतों को शुरुआती स्टेज में नजरअंदाज कर देते हैं। लिवर शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने, पाचन में मदद करने और पोषक तत्वों को स्टोर करने का काम करता है। जब लिवर सही तरीके से काम नहीं करता, तो इसका असर शरीर के कई हिस्सों पर दिखाई देने लगता है। लिवर में किसी प्रकार की बीमारी होने वाली होती है तो इसके लक्षण आंखों में नजर आते हैं। मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित रतन ज्योति नेत्रालय संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पुरेंद्र भसीन के अनुसार, आंखों में होने वाले कुछ बदलाव लिवर से जुड़ी गंभीर समस्याओं की ओर इशारा कर सकते हैं। इन संकेतों को समय पर पहचान लिया जाए तो गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।
डॉ. पुरेंद्र बताते हैं कि अगर आपकी आंखों का सफेद हिस्सा पीला दिखाई देने लगे, तो यह लिवर से जुड़ी समस्या का सबसे सामान्य संकेत माना जाता है। इसे पीलिया या जॉन्डिस कहा जाता है। जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो शरीर में बिलीरुबिन नामक पीले रंग का पदार्थ बढ़ने लगता है। इसके कारण ही त्वचा और आंखों को रंग पीला पड़ने लगता है। जॉन्डिस जैसी बीमारी को नजरअंदाज किया जाए तो यह फैटी लिवर, लिवर इंफेक्शन या लिवर डैमेज का कारण बन सकती है।
आंखों के लक्षणों को समय पर पहचानना बहुत जरूरी है।
स्क्रीन देखने के कारण अक्सर लोगों को आंखों में सूखेपन की परेशानी होती है। लेकिन आंखों में सूखापन भी लिवर की खराब सेहत से जुड़ा हो सकता है। अगर आंखों में बार-बार जलन, खुजली या रेत जैसा महसूस हो तो इस परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगर सुबह उठते समय आंखों के आसपास सूजन या फुलाव नजर आए, तो यह भी लिवर से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। लिवर कमजोर होने पर शरीर में पानी और टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे चेहरे और आंखों के आसपास सूजन दिखाई दे सकती है।
लिवर की खराब सेहत का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ सकता है। कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देना, फोकस करने में परेशानी या आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिवर शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को संतुलित रखने का काम करता है। जब लिवर की कार्यक्षमता प्रभावित होती है तो आंखों से धुंधला दिखाई देने की समस्या होती है।
आंखों के नीचे के डार्क सर्कल बीमारी का संकेत देते हैं।
आंखों के नीचे लगातार गहरे काले घेरे भी कई बार लिवर पर बढ़ते दबाव का संकेत हो सकते हैं। डॉ. पुरेंद्र भसीन बताते हैं कि खराब खानपान, ज्यादा ऑयली फूड, शराब का सेवन और नींद की कमी लिवर पर असर दिखाते हैं। रात को 8 से 9 घंटे की नींद लेने के बाद आपको आंखों के नीचे काले घेरे की समस्या हो रही है तो आपको लिवर की जांच जरूर करवानी चाहिए।
इसलिए, हर छह महीने से एक साल के बीच किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist) के पास जाकर आंखों की संपूर्ण (360 डिग्री) जांच करवाना, न केवल आंखों की सेहत से जुड़ी स्थितियों के बारे में, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली बीमारी का भी पता चल सकता है। इसलिए इस विषय पर तुरंत डॉक्टर से बात करें।
Disclaimer: आंखें सिर्फ हमारी खूबसूरती ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी सेहत का भी आईना होती हैं। आंखों में दिखाई देने वाले कुछ बदलाव लिवर की खराब सेहत का संकेत हो सकते हैं। किसी भी कारण से अगर आंखों का रंग पीला पड़ने लगे, सूजन या ड्राइनेस बनी रहे, तो इस समस्या को नदरअंदाज बिल्कुल न करें। इस विषय पर तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें और इलाज करवाएं।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.