बदलते मौसम में दिखने लगे ये लक्षण मतलब होने लगी कैल्शियम की कमी, गलती से भी न करें इग्नोर

Signs of Calcium Deficiency: बदलते मौसम में कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और इसकी कमी होने पर कुछ इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं।

Calcium Deficiency Symptoms in changing weather in Hindi: बदलते मौसम के साथ हमारे शरीर में भी कई बदलाव आते हैं जिनमें से कुछ साफ नजर आते हैं, जबकि कुछ के लक्षणों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बदलते मौसम में लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और इसलिए बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, खानपान में भी लापरवाही बरतते है। ऐसे में अक्सर शरीर में कैल्शियम की कमी होना आम बात है। आप लोगों को लगता होगा कि कैल्शियम केवल हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है, लेकिन नहीं कैल्शियम मांसपेशियों, दांतों और नसों के सही कामकाज के लिए भी बेहद अहम होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो शरीर इसका संकेत देता है, जिसे अक्सर आप नजर अंदाज कर देते हैं। लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। तो लिए हम आपको बताते हैं कि वह कौन से संकेत है, जो कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हमें देता है।

जोड़ों और हड्डियों में दर्द

बदलते मौसम में अक्सर घुटनों, कमर और जोड़ों का दर्द परेशान करने लगता है। इसे अक्सर ठंड का दर्द कहा जाता है और माना जाता है कि ठंड बढ़ने पर यह दर्द भी बढ़ जाता है। यह सच है कि जोड़ों का दर्द सर्दियों में बढ़ जाता है, लेकिन यह कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। हालांकि, अगर मौसम ठंडा है तो यह दर्द और भी बढ़ सकता है, क्योंकि ठंड में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और कमजोर हड्डियां ज्यादा प्रभावित होती हैं, जिसे आपको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए।

बार-बार मांसपेशियों में ऐंठन

ज्यादातर लोग बदलते मौसम के दौरान हाथों या पैरों में अचानक ऐंठन होने जैसी शिकायत करते हैं और ऐसा खासतौर पर रात के समय होता है। दरअसल, बदलते मौसम के साथ-साथ शरीर में भी कई बदलाव देखे जाते हैं और अक्सर इस कारण से ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। यह कैल्शियम की कमी का एक बड़ा लक्षण हो सकता है है। यह भी हो सकता है कि लोग अक्सर इसे इसे थकान का कारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन यह संकेत बताता है की मांसपेशियां को जरूरी पोषण नहीं मिल रहा है खासकर कैल्शियम। इसलिए आपको इस संकट को पहचान कर कैल्शियम की पूर्ति करने पर ध्यान देना चाहिए।

दांतों और नाखूनों की कमजोरी

हमारे दातों के मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर को नियमित रूप से पर्याप्त कैल्शियम मिलना जरूरी होता है। कम उम्र में ही दांतों से जुड़ी समस्याएं जैसे दांत में दर्द, दांत हिलने लगना, मसूड़ों से खून आना और कुछ गंभीर मामलों में दांत निकलने लगना आदि कैल्शियम की कमी का संकेत हो सकता है। बदलते मौसम के साथ लोग अपनी डाइट में भी बदलाव करते हैं और इस कारण से इन दिनों में यह समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने भोजन में कैल्शियम रिच फूड्स को जरूर शामिल करें।

थकान व कमजोरी महसूस होना

कैल्शियम का एक बड़ा संकेत आपका शरीर थकान के रूप में भी देता है। जब आपके बिना किसी कारण थकान और अधिक कमजोरी महसूस होती है तो यह संकेत होता है कि कैल्शियम शरीर में काम है। ऐसे में बिना ज्यादा काम किए भी अगर आपको लगातार थकान, सुस्ती या कमजोरी महसूस होती है। यह नसों और मांसपेशियों के सही तालमेल को प्रभावित करता है। बदलते मौसम में लोगों को ज्यादा थकान, कमजोरी व एनर्जी की कमी महसूस होती है और इसलिए इन दिनों में कैल्शियम रिच फूड्स जरूर खाते रहना चाहिए।

तो क्या करें?

मौसम कोई भी हो अपनी डाइट में मौसमी सब्जियों व फलों को शामिल करें। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स, तिल, अंडे और बादाम जैसी चीजों का सेवन भी करें। सुबह की धूप में बैठना भी अच्छा विकल्प हो सकता है, ताकि शरीर को विटामिन डी मिल सके। शरीर को कैल्शियम देने के लिए जितना कैल्शियम जरूरी है उतना ही जरूरी विटामिन डी भी है। क्योंकि विटामिन डी शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।

