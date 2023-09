हार्ट अटैक से महीनों पहले ही शरीर दिखने लगते हैं ये साधारण से लक्षण, इग्नोर करना हो सकता है जानलेवा

Early signs of heart attack: हार्ट से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए उनके शुरुआती लक्षणों की पहचान करना बहुत जरूरी है। कई बार हार्ट अटैक से कुछ महीनों पहले ही ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिनकी पहचान करके इसके खतरे को कम किया जा सकता है।

Heart attack symptoms months before: हार्ट अटैक एक जानलेवा स्थिति है, जो कई बार दूसरा मौका भी नहीं देती है। वैसे तो हार्ट से जुड़ी सभी बीमारियां गंभीर होती है, लेकिन हार्ट अटैक को इसलिए ज्यादा खतरनाक माना जाता है क्योंकि कई बार चेतावनी के रूप में होने वाले लक्षण आमतौर पर अन्य बीमारियों व लक्षणों से मेल खाते हैं और इस कारण से कई बार इन्हें इग्नोर कर देने की बड़ी भूल कर दी जाती है। हालांकि, कई बार हार्ट अटैक से जुड़े लक्षण महीनों पहले ही दिखाई देने लगते हैं और इनकी पहचान करके हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको हार्ट अटैक के कुछ ऐसे ही शुरुआती लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जो कई बार महीनों पहले से ही दिखाई दे सकते हैं। यदि आप या फिर आपके परिवार में किसी को हार्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो इन लक्षणों की पहचान जरूर कर लेनी चाहिए। (Heart attack signs before it happens)

1. ज्यादा पसीना आने लगना (Too much sweating before heart attack)

पसीना आना कुछ मामलों में हार्ट से जुड़ी समस्याओं को पैदा भी कर सकता है, जबकि आमतौर पर यह ज्यादा गर्मी या फिजिकल एक्टिविटी के कारण होता है। यही कारण है कि आमतौर पर इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि कई बार किसी समस्या के कारण जब हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ज्यादा पसीना आने लगता है और धीरे-धीरे स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता रहता है।

2. टखने व पैरों में सूजन (Feet and ankle swelling before heart attack)

हार्ट अटैक आने के पीछे का कारण आमतौर पर हार्ट के ठीक से काम न कर पाना ही होता है और ऐसा कई महीने पहले शुरु हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो कई महीनों या हफ्तों तक हार्ट प्रभावित होकर काम करता रहता है, जिस कारण से टखनों या पैरों में सूजन बढ़ने लगती है और स्थिति की गंभीरता बढ़ते-बढ़ते टखने व पैरों में सूजन आ जाती है।

TRENDING NOW

3. दिल की धड़कन में बदलाव (Change in the heartbeat before heart attack)

यदि आपके दिल की धड़कन में किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है, तो यह भी हार्ट अटैक से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। दिल की धड़कन तेज या धीमी होना लगातार कई महीनों पहले होने लग सकती है और इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। दिल की धड़कन का इलाज करने के लिए कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

4. सांस से जुड़े रोग (Breathing problems before heart attack)

हार्ट अटैक के मरीजों में अक्सर सांस से जुड़े लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, सांस फूलना या फिर गहरी सांस लेते समय सीने में दर्द होना आदि। हालांकि, हार्ट से जुड़े सांस के लक्षण आमतौर पर लगातार कई महीनों तक रह सकते हैं, जिन्हें लंबे समय तक इग्नोर करना हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। ऐसे में भूलकर भी इन स्थितियों का रिस्क नहीं लेना चाहिए।

5. चक्कर आना (Dizziness before heart attack)

यदि आपको बार-बार चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। हार्ट अटैक से कुछ मिनट या घंटे पहले आमतौर पर चक्कर आने जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। लेकिन कई बार हार्ट से जुड़ी बीमारियों के कारण कई महीने चक्कर जैसी समस्याएं रहती हैं, जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES