स्टेज 4 लिवर सिरोसिस होने पर दिखाई देते हैं ये 11 लक्षण, डॉक्टर ने बताया ऐसी स्थिति में क्या करना है जरूरी

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Stage 4 Liver Cirrhosis Signs : सिरोसिस लिवर आज के समय में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यह एक घातक बीमारी है, जिसमें लिवर पर फ्राइब्रोसिस आने लगते हैं। लिवर को हुए नुकसान के आधार पर इसे 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 4 लिवर सिरोसिस की बात करें, तो यह लिवर सिरोसिस का सबसे आखिरी स्टेज माना गया है। लिवर सिरोसिस को अक्सर शुरुआती चरणों में एक 'साइलेंट डिजीज' कहा जाता है, क्योंकि इन चरणों में सिरोसिस के लक्षण सामने नहीं आते हैं। जब लिवर सिरोसिस घातक स्थिति में पहुंच जाता है, तो मरीज को इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हमने डॉ. नवीन पोलावरापु, यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद में एक सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, एडवांस्ड थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट और एंडोसोनोलॉजिस्ट से बातचीत की है।
डॉ. नवीन पोलावरापु का कहना है कि स्टेज 4 लिवर सिरोसिस, जिसे डीकंपेंसेटेड सिरोसिस भी कहा जाता है। इस स्थिति में सिरोसिस के काफी ज्यादा निशान पड़ जाते हैं यानि लिवर काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। ऐसे में मरीजों सिरोसिस के लक्षणों को पहचानकर फौरन डॉक्टर से इलाज की जरूरत होती है।
डॉ. नवीन का कहना है कि स्टेज 4 लिवर सिरोसिस में हमारा शरीर कई तरह के संकेत देता है, जो निम्न हैं-
स्टेज 4 लिवर सिरोसिस में इस तरह के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। क्योंकि इस स्टेज में आते-आते लिवर की कार्य क्षमता जैसे- तरल पदार्थों को नियंत्रित करने, प्रोटीन बनाने और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में लिवर कैंसर या किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
अगर आप स्टेज 4 लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-
ध्यान रखें कि समय पर इलाज शुरू होने से कई जानें बचाई जा सकती हैं। अपने लक्षणों के बारे में तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information