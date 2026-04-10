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स्टेज 4 लिवर सिरोसिस होने पर दिखाई देते हैं ये 11 लक्षण, डॉक्टर ने बताया ऐसी स्थिति में क्या करना है जरूरी

Liver Cirrosis Stage 4 : लिवर सिरोसिस का स्टेज 4 को डिकम्पेन्सेटेड सिरोसिस भी कहते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है, जिसमें लिवर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। आइए विस्तार से लिवर सिरोसिस के लक्षणों के बारे में जानते हैं?

स्टेज 4 लिवर सिरोसिस होने पर दिखाई देते हैं ये 11 लक्षण, डॉक्टर ने बताया ऐसी स्थिति में क्या करना है जरूरी
Liver Cirrhosis Symptoms
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Naveen Polavarapu

Written by Kishori Mishra |Published : April 10, 2026 2:11 PM IST

Stage 4 Liver Cirrhosis Signs : सिरोसिस लिवर आज के समय में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यह एक घातक बीमारी है, जिसमें लिवर पर फ्राइब्रोसिस आने लगते हैं। लिवर को हुए नुकसान के आधार पर इसे 4 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 4 लिवर सिरोसिस की बात करें, तो यह लिवर सिरोसिस का सबसे आखिरी स्टेज माना गया है। लिवर सिरोसिस को अक्सर शुरुआती चरणों में एक 'साइलेंट डिजीज' कहा जाता है, क्योंकि इन चरणों में सिरोसिस के लक्षण सामने नहीं आते हैं। जब लिवर सिरोसिस घातक स्थिति में पहुंच जाता है, तो मरीज को इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए हमने डॉ. नवीन पोलावरापु, यशोदा हॉस्पिटल्स, हैदराबाद में एक सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, एडवांस्ड थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट और एंडोसोनोलॉजिस्ट से बातचीत की है।

क्या है स्टेज 4 लिवर सिरोसिस? - What is Stage 4 Liver Cirrhosis

डॉ. नवीन पोलावरापु का कहना है कि स्टेज 4 लिवर सिरोसिस, जिसे डीकंपेंसेटेड सिरोसिस भी कहा जाता है। इस स्थिति में सिरोसिस के काफी ज्यादा निशान पड़ जाते हैं यानि लिवर काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। ऐसे में मरीजों सिरोसिस के लक्षणों को पहचानकर फौरन डॉक्टर से इलाज की जरूरत होती है।

स्टेज 4 लिवर सिरोसिस के लक्षण क्या हैं? - Symptoms of Liver Cirrhosis

डॉ. नवीन का कहना है कि स्टेज 4 लिवर सिरोसिस में हमारा शरीर कई तरह के संकेत देता है, जो निम्न हैं-

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  1. लिवर सिरोसिस में बिलीरुबिन जमा होने के कारण स्किन और आंखें पीली नजर आती हैं।
  2. इस स्थिति में पेट में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट फूलने की परेशानी होने लगती है। इसकी वजह से भारीपन और असहज महसूस हो सकती है।
  3. लिवर खराब होने के कारण प्रोटीन का उत्पादन ठीक से न हो पाता है, जिसकी वजह से पैरों, टखनों या पंजों में सूजन आ सकती है।
  4. जब लिवर सही ढंग से काम नहीं करता है, जो हमारे दिमाग पर जहरीले पदार्थों का असर होने लगता है, जिसकी वजह से भ्रम, नींद आना या मूड में बदलाव होना जैसे लक्षण दिख
  5. सकते हैं। कुछ गंभीर मामलों में कोमा भी हो सकता है।
  6. प्लेटलेट्स कम होने के कारण नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना या शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे पड़ना।
  7. इस स्थिति में लगातार थकान महसूस होने लगती है, जो आराम करने से भी दूर न होता है।
  8. लिवर खराब होने के कारण बाइल सॉल्ट जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्किन पर खुजली होने लगती है।
  9. इस स्थिति में भोजन नली की नसें फट सकती हैं, जिसकी वजह से खून की उल्टी होना या मल का रंग काला होना, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।
  10. बिना किसी वजह के वजन कम होना और कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण भी लिवर सिरोसिस के हो सकते हैं।
  11. कमजोर इम्यूनिटी के कारण बार-बार बुखार आना या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, इत्यादि।

स्टेज 4 लिवर सिरोसिस में इस तरह के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। क्योंकि इस स्टेज में आते-आते लिवर की कार्य क्षमता जैसे- तरल पदार्थों को नियंत्रित करने, प्रोटीन बनाने और शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में लिवर कैंसर या किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।

स्टेज 4 लिवर सिरोसिस की स्थिति में क्या करें?

अगर आप स्टेज 4 लिवर सिरोसिस से जूझ रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों पर आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-

  • अपने हेपेटोलॉजिस्ट द्वारा सुझाए गए टिप्स को अच्छे से फॉलो करें।
  • डॉक्टर द्वारा अगर किसी तरह का इलाज बताया गया है, तो इसमें देरी न करें।
  • NSAIDs दवाओं से दूर रहें
  • शराब का सेवन बिल्कुल न करें और कम सोडियम वाला भोजन करें।

ध्यान रखें कि समय पर इलाज शुरू होने से कई जानें बचाई जा सकती हैं। अपने लक्षणों के बारे में तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं।

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Highlights

  • स्टेज 4 लिवर सिरोसिस काफी घातक स्थिति होती है।
  • खाने की नली फटने के कारण खून की उल्टी हो सकती है।
  • लिवर सिरोसिस होने पर खराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More