Protein Deficiency in Kids: बच्चों के विकास को रोक सकती है प्रोटीन की कमी, ये लक्षण दिखें तो न करें इग्नोर

Deficiency of Protein: बच्चों के शरीर को ग्रोथ बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा में मिलना जरूरी है और उनमें से एक प्रोटीन भी है। इस लेख में हम आपको इसी के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं।

Bacho me Protein ki Kami: आपके लिए अपने बच्चे का सही विकास बेहद जरूरी है। आप इसका ध्यान भी रखते हैं, मगर कहीं न कहीं भूल हो ही जाती है और सही विकास की रेस में आपका बच्चा पीछे हो सकता है। ऐसा न हो इसके लिए आपको उसे संतुलित आहार देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। शोध पर नजर डालें तो प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, मांसपेशियों की मजबूती और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करने वाला जरूरी तत्व है। ऐसे में अगर आप बच्चों के आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की पूर्ति नहीं करते हैं तो इससे उनका विकास प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों की डाइट में प्रोटीन को भरपूर मात्रा में शामिल करने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चे की डाइट में प्रोटीन सही मात्रा में प्रोटीन शामिल है भी या नहीं, तो हम आपको आज ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसका संकेत देते हैं। ऐसे में अगर आप समय रहते इन पर ध्यान दें तो इसे रोका जा सकता है।

धीमी शारीरिक वृद्धि (Slow Physical Growth)

ध्यान दें और देखें कि आपके बच्चे की लंबाई और वजन उम्र के हिसाब से सही तरह से बढ़ रहा है या नहीं। अगर नहीं तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोटीन मांसपेशियों और ऊतकों के विकास में मदद करता है। ऐसे में जब बच्चे को सही मात्रा में यह तत्व नहीं मिल पाते हैं तो इसकी कमी से बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है।

बार-बार बीमार पड़ना (Frequently Getting Sick)

प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने का काम करता है। ऐसे में आप ध्यान दें और समझें कि कहीं आपका बच्चा बार-बार सर्दी-खांसी या अन्य संक्रमण का शिकार तो नहींहो रहा और यदि हो रहा है, तो यह उसकी कमजोर इम्यूनिटी का संकेत हो है, जो प्रोटीन की कमी से जुड़ा हो सकता है।

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बाल और त्वचा में बदलाव (Change in the Skin or Hair)

शरीर में अगर प्रोटीन की कमी है तो इसका असर आपको बच्चे के बालों और त्वचा पर दिखाई देगा। आपको उसके बाल पतले, रूखे या जल्दी टूटते हुए दिखेंगे, जबकि त्वचा बेजान और रूखी नजर आ सकती है। ऐसे में आप इन संकेतों को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से परामर्श कर सही रास्ता खोजें।

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जल्दी थक जाना (Getting Tired Easily)

आप ध्यान दें कि कहीं आपका बच्चा थोड़े-से खेलकूद के बाद ही थक तो नहीं जाता है या वह हमेशा सुस्त तो नहीं दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो सतर्क हो जाए यह शरीर में प्रोटीन की कमी का एक बड़ा संकेत हैं, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आपके बच्चे में इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यह किसी अन्य बीमारी का संकेत भी हो सकता है और इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए।

डाइट में शामिल करें (Add in Your Diet)

बच्चों को प्रोटीन की कमी से बचने के लिए आप उनकी डाइट में दूध, दही, पनीर, दालें, अंडे, सोया और नट्स जैसी चीजें शामिल करें। साथ ही संतुलित आहार दें और नियमित शारीरिक गतिविधियां कराएं, जो कि बच्चों के संपूर्ण विकास में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अगर बताए गए लक्षण बच्चे में लंबे समय तक दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।