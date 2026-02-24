स्किन में दिख रहे ये बदलाव लिवर और किडनी खराब होने का संकेत तो नहीं? डॉक्टर क्यों कर रहे सावधान

Kidney And Liver Damage Symptoms: किडनी और लिवर से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण होने वाले कुछ लक्षण हमारी स्किन भी देखे जा सकते हैं, जिन्हें लोग आम समझ कर इग्नोर कर देते हैं और बार में किडनी या लिवर फेलियर जैसी समस्या हो सकती है।

Signs and Symptoms of Kidney and Liver Damage: लिवर और किडनी दोनों ही हमारे शरीर के अंदर जरूरी अंग हैं और हम अच्छे से जानते हैं कि एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इन अंगों का सही होना और सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन जाने-अनजाने में हम अपनी लाइफस्टाइल में कई ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो इन जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। लिवर और किडनी जैसे इन जरूरी अंगों को डैमेज होने से बचाने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना जरूरी होने के साथ-साथ इनसे जुड़ी किसी भी समस्याओं के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना भी बहुत जरूरी है। शारदाकेयर-हेल्थसिटी में डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. कुसुम गुप्ता ने स्किन पर दिखने वाले कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताया जो कई बार लिवर या किडनी से जुड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं।

हमारी स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है और अक्सर यह हमारे अंदर चल रही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का पहला संकेत देती है। किडनी व लिवर शरीर के दो सबसे महत्वपूर्ण फिल्टरिंग सिस्टम हैं। जब ये सही से काम नहीं करते, तो शरीर में टॉक्सिन और अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। इसका असर अक्सर त्वचा पर दिखाई देता है। हालांकि, अगर समय रहते सही संकेत पहचानकर अंदरूनी बीमारी का पता लगाया जाए तो स्थिति को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। Dr. Kusum Gupta Consultant - Dermatologist - ShardaCare Healthcity

1. त्वचा में खुजली व रूखापन

जब किडनी या लिवर ठीक से काम नहीं करते, तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। यह त्वचा को रूखा व बेजान बना देते हैं और इनसे लगातार खुजली होने लगती है। खासकर किडनी की समस्या में पेशाब के जरिए टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते, जिससे शरीर में कंसन्ट्रेशन बढ़ता है यानी ये जमा होने लगते हैं। जिसके संकेत के रूप में त्वचा पर खुजली होने लगती है। अगर लिवर से जुड़ी समस्या है, तो बाइल सॉल्ट जमने से भी स्किन में खुजली हो सकती है।

2. त्वचा में पीलापन बढ़ना (जॉन्डिस)

जब लिवर खराब होता है, तो त्वचा में पीलापन जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि जब लिवर खराब होने पर बिलीरुबिन नामक पिगमेंट शरीर में बढ़ जाता है, जिससे त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से पीलापन बढ़ जाता है। इस स्थिति को जॉन्डिस यानी पीलिया भी कहा जाता है। यह लिवर का सबसे स्पष्ट संकेत माना जाता है। वहीं अगर किडनी से जुड़ी समस्या है, तो मरीज के नाखून, होंठ या हाथ की त्वचा में पीलापन या मैलापन दिख सकता है, लेकिन असली पीला रंग ज्यादातर लिवर से जुड़ा होता है।

3. सूजन (एडिमा)

त्वचा में सूजन के संकेत ज्यादातर मामलों में किडनी से जुड़ी समस्याओं में देखे जा सकते हैं और इसमें सूजन खासतौर पर चेहरे या पैरों के आसपास (जैसे पंजे या टखने) देखने को मिलती है। किसी समस्या के कारण अगर किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो ब्लड में मौजूद अतिरिक्त पानी व नमक पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाता है। इस कारण से बचा हुआ या तरल शरीर में ही जमा होने लगता है जो आमतौर पर शरीर के निचले हिस्से जैसे पैरों के आसपास जमा होता है और वहीं रात के समय कई बार चेहरे की स्किन में जमा हो जाता है। लिवर की समस्या में भी प्रोटीन की कमी और रक्त में दबाव बदलने की वजह से सूजन हो सकती है।

4. त्वचा पर लाल या बैंगनी धब्बे

अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो त्वचा में बार-बार नील पड़ने जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं, जो किसी चोट के कारण या फिर बिना किसी वजह के बन सकता है। यह धब्बा या तो हल्के नीले या लाल या फिर बैंगनी रंग का होता है। दरअसल, रक्त थक्का न बनने के कारण त्वचा पर छोटे-छोटे ब्लीडिंग स्पॉट्स या पर्पुरा दिख सकते हैं। इस तरह के लक्षण खासतौर पर तब देखे जाते हैं जब लिवर फंक्शन बहुत कमजोर हो जाता है। वहीं किडनी की स्थिति में भी इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं, जो आमतौर पर ब्लड प्लेटलेट का असर हो सकता है।

5. त्वचा के रंग में बदलाव

किडनी या लिवर से जुड़ी समस्याओं के दौरान स्किन कलर में भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। अगर किडनी से जुड़ी कोई समस्या है तो इसके कारण स्किन का रंग डार्क ब्राउन या चरमरा हो सकता है। वहीं अगर लिवर से जुड़ी समस्या है तो इससे कारण त्वचा के रंग में पीलापन बढ़ सकता है या फिर स्किन ज्यादा चमकीली या हल्के स्लेटी रंग की दिखाई दे सकती है। ये बदलाव सिर्फ स्किन का रंग नहीं बदलते, बल्कि संकेत देते हैं कि अंदरूनी सफाई और रक्त शुद्धि में समस्या है।

कई बार हम त्वचा पर होने वाली सूजन, खुजली या रंग बदलने जैसी हल्की-सी समस्या को मामूली मान लेते हैं। लेकिन अगर ये लक्षण लगातार बने रहते हैं, खासकर साथ में थकान, भूख में कमी, पेशाब में बदलाव या कमजोरी भी हैं, तो यह किडनी या लिवर में गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसे में जल्दी डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। त्वचा सिर्फ शरीर की बाहरी परत नहीं है यह हमारे अंदर होने वाली गहन प्रक्रियाओं का भी प्रतिबिंब है। खुजली, सूजन, रंग बदलना, सूखी त्वचा या अन्य असामान्य लक्षण दिखें तो समय पर जांच कराएं। किडनी और लिवर दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, और शुरुआती संकेत पहचान कर समय रहते इलाज की दिशा में कदम उठाना सबसे बेहतर इलाज की शुरुआत है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।