शरीर के इन 5 हिस्सों में होने लगे दर्द तो सावधान, हार्ट अटैक का हो सकता है संकेत जिसे कर रहे आप इग्नोर

Body pain and heart attack: शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द होना हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति का संकेत हो सकता है, जिससे 90 प्रतिशत लोग इग्नोर कर देते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं।

Body Pain That Occur Right Before Heart Attack: हार्ट अटैक एक जानलेवा कंडीशन है और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि कई बार मरीज को इससे निपटने के लिए समय भी काफी कम मिलता है। हार्ट हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जो जीवनभर बिना रूके काम करता है। यही कारण है कि हार्ट का खास ध्यान रखना जरूरी है, ताकि यह हेल्दी रहे और सामान्य रूप से काम करता रहे। हालांकि, सिर्फ लाइफस्टाइल में सुधार करके और सही डाइट लेकर ही हार्ट को हेल्दी नहीं रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती हैं। ऐसे में हार्ट से जुड़े लक्षणों की पहचान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई ऐसे लक्षण भी होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हार्ट अटैक से पहले शरीर के कई हिस्सों में दर्द हो सकता है, जो वास्तव में हार्ट अटैक का सकेत हो सकता है लेकिन लोग इसकी पहचान कर नहीं पाते हैं और बाद में हार्ट से जुड़ी परेशानियों से निपटना पड़ता है। इस लेख में हम आपको शरीर के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले ऐसे ही दर्द के में बताने वाले हैं, जो हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है।

1. बाएं हाथ में दर्द

हमारे शरीर में हृदय बाईं तरफ होता है और जब हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या होती है तो बाएं हिस्से के कई अंगों में दर्द होने लगता है जिसमें हाथ भी शामिल है। अगर किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में अचानक से दर्द या भारीपन महसूस होने लगा है और उसे पहले से भी हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो डॉक्टर से इस बारे में जल्द से जल्द संपर्क कर लेना चाहिए।

2. बाएं कंधे में दर्द

अगर आपको हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है तो आपको ऐसे लक्षणों पर नजर जरूर रखनी चाहिए। ऐसा इसलिए जब हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या शुरू होती है या फिर हार्ट अटैक आने से ठीक पहले भी कंधे में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर लें।

3. बाईं जबड़े में दर्द

बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि आपके जबड़े में हो रहा दर्द भी हार्ट अटैक या हार्ट की किसी बीमारी से जुड़ा हो सकता है। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर लोग जबड़े के दर्द को इग्नोर कर देते हैं, जो बाद कई समस्याओं का कारण बन जाता है और बहुत परेशान करता है। अगर आपको लगता है कि आपको हार्ट से जुड़ी किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर लेना चाहिए।

4. छाती में दर्द होना

सीने में दर्द को वैसे तो बहुत ही कम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर मामलों में यह दर्द गैस व अन्य छोटी-मोटी समस्याओं के कारण होने लगता है और इस कारण से इसे इग्नोर करने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए सीने में दर्द या फिर किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण को गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कई भी लक्षण अचानक से महसूस होता है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

5. पीठ के बाएं हिस्से में दर्द

बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी है कि पीठ में होने वाला दर्द भी हार्ट से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हार्ट ठीक से काम करना बंद कर देता है या किसी समस्या के कारण उसपर दबाव बढ़ जाता है, तो इसके कारण हार्ट के आसपास के हिस्से भी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में कई पीठ के बाई ऊपरी हिस्से में दर्द होने लग सकता है।