नाखून का रंग ही बता देगा आपकी सेहत का हाल, जानें किन लक्षणों को नहीं करना चाहिए इग्नोर

Nail color and health issues: हमारी उंगलियों के नाखून भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का संकेत दे देते हैं और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं नाखून के रंग से कैसे पता चलता है हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में।

What nail color says about your health: आजकल अलग-अलग तरह की बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इनसे निपटने के लिए सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। सही लाइफस्टाइल के मेंटेन करने और हेल्दी व बैलेंस्ड डाइट लेने के साथ-साथ यह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी शरीर में हो रहे लक्षणों व संकेतों की पहचान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं, कुछ ऐसे ही संकेतों की पहचान कराने वाले हैं, जो शरीर से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों का संकेत देते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारी उंगलियों के नाखून सेहत से जुड़ी कई महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं। चलिए जानते हैं नाखून किन बीमारियों का संकेत देते हैं और किन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नाखून के रंग से भी शरीर की कई बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, जिनमें निम्न शामिल है -

नाखून का पीला पड़ना

यदि आपके नाखून का रंग पीला पड़ता जा रहा है और साथ ही साथ आपको नाखून की संरचना में भी कुछ बदलाव महसूस हो रहा है, जैसे इसकी मोटाई बढ़ना आदि तो डॉक्टर से एक बार संपर्क कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब नाखून पीला पड़ने लगता है और साथ ही अन्य लक्षण दिखने लगते यह फेफड़ों से जुड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है।

सफेद नाखून होना

नाखून का रंग सफेद होना भी स्वास्थ्य से जुड़ी कई बीमारियों का संकेत हो सकता है। वैसे तो नाखून का रंग हल्का सफेद हो सकता है और यह एक सामान्य स्थिति है। लेकिन इसके अलावा यदि नाखून में सफेद रंग की धारियां बने लगी हैं, तो यह लिवर से जुड़ी बीमारी या फिर डायबिटीज का संकेत हो सकता है। यदि आपको पहले से ही डायबिटीज है और तेजी से नाखूनों में धारियां बनने लगी हैं, तो डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

गहरा नीला रंग

कुछ रिसर्च के आधार पर यह पाया जा चुका है कि यदि नाखून का रंग गहरा नीला या बैंगनी दिख रहा है, तो यह नाखून के नीचे बन रहे स्किन कैंसर का लक्षण भी हो सकता है और ऐसे में एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करे ना चाहिएय़। हालांकि, कई बार नाखून में चोट आदि लगने के कारण भी उसका रंग नीला या बैंगनी हो जाता है, जिसे हीमेटोमा कहा जाता है और यह कुछ दिनों में ठीक हो जाता है।

नाखून का रंग फीका पड़ना

इसके अलावा यदि नाखून का रंग फिक पड़ने लगा है और साथ ही अन्य लक्षण दिखने लगे हैं जैसे नाखून कमजोर हो जाना जल्दी टूटना आदि तो यह शरीर में न्यूट्रिशन की कमी का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपके शरीर में पर्याप्त पोषण नहीं बचता है तो नाखून भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण कमजोर पड़ने लगते हैं।

नाखून का रंग कैसा होना चाहिए

वैसे तो हर व्यक्ति की त्वचा के रंग के अनुसार भी उसके नाखून के रंग में कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन आमतौर पर नाखून का सामान्य रंग हल्का गुलाबी माना जाता है। साथ ही जो नाखून बढ़ जाता है, उसका रंग हल्का सफेद होता है। वैसे तो सारे ही नाखून का रंग सफेद होता है, लेकिन नेल बेड के नीचे त्वचा और खून की मौजूदगी के कारण उसका रंग हल्का गुलाबी रहता है।

