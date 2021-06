Serious Sign of Coronavirus in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus) का खतरा थम नहीं रहा है। आज भी देश में हर दिन एक लाख से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 1,00,636 नए मामले दर्ज किए गए, जो संडे से 13,824 कम है। देश में 5 अप्रैल के बास से अब तक का यह सबसे कम कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा है। 5 अप्रैल को एक दिन में 96,982 मामलों की वृद्धि देखी गई थी। पिछले कुछ दिनों में भारत में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। कोरोना होने पर व्यक्ति में कई लक्षण (Corona symptoms in hindi) नजर आते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना घातक हो सकता है। कुछ गंभीर संकेत ऐसे भी होते हैं, जिन्हें घर पर कोरोना का इलाज कर रहे लोग पहचान लें, तो जान बचाना या स्थिति को कंट्रोल में रख पाने में आसानी हो सकती है। Also Read - Coronavirus Live Updates: पीएम मोदी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की

कोरोना के गंभीर संकेत

एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कोरोना मरीजों में दो संकेत बता सकते हैं कि वे कब अधिक गंभीर हो सकते हैं। पहला संकेत है जब आपको सांस लेने में तकलीफ (Breathing problem in corona) हो, उसके बाद सीने में लगातार दर्द (Chest pain) होना। ये दो ऐसे संकेत हैं, जो बताते हैं कि कोरोनावायरस गंभीर हो रहा है। इन दोनों लक्षणों पर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो जान बच सकती है। Also Read - Coronavirus Live Updates : यूपी के इन 10 जिलों को छोड़ सभी जिलों में एक्टिव केस की संख्या 600 के नीचे

इंफ्लूएंजा एंड अदर रेस्पिरेटरी वायरसेस जर्नल (Influenza and Other Respiratory Viruses journal) में प्रकाशित हुए एक अध्ययन के अनुसार, कोरोना मरीजों में दो संकेत नजर आएं, तो घातक हो सकता है। इन संकेतों का आसानी से घर पर पता लगा सकते हैं। पहला संकेत है, सांस लेने की दर कम होना और दूसरा खून में ऑक्सीजन लेवल कम होना, ये दोनों संकेत हो सकते हैं खतरनाक, अगर सही समय पर ना दिया गया ध्यान। Also Read - Coronavirus Live Updates: यूपी में 18 से 44 आयु वर्ग के 27 लाख से भी अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका

सीने में लगातार दर्द को भी ना करें नजरअंदाज

यदि आप कोरोना से संक्रमित हैं और घर पर आपका इलाज हो रहा है, तो इस लक्षण को भी नजरअंदाज ना करें। सीने में लगातार दर्द या दबाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि वायरस फेफड़ों में पहुंच गया है। अध्ययन में कहा गया है कि बुजुर्ग और मोटापे से ग्रस्त लोगों को इसका खतरा अधिक होता है।

घर पर करें ऑक्सीजन मॉनिटर

होम आइसोलेशन में जो लोग अपना इलाज कर रहे हैं, वे लगातार अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल की जांच करते रहें। इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास होना जरूरी है। साथ ही रेस्पिरेशन रेट की भी जांच करते रहें।

Myths About Covid Infection: क्या बर्फ खाने या ठंडा पानी पीने से फैलता है कोविड इंफेक्शन ?