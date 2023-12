सर्दियों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो जाएं सावधान, हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान

Side Effects Of Wearing Sock While Sleeping In Winter: अगर आप भी ठंड से बचने के लिए रात में मोजे पहनकर सोते हैं, तो इस आदत को आज ही बदल डालिए। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है।

Why Sleeping With Socks On Is Bad : सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और हीटर आदि का प्रयोग करते हैं। रात में तापमान कम होने के कारण ठंड अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में, कुछ लोग रात को ठंड से बचने के लिए मोजे पहनकर सोते हैं। अगर आपकी भी यही आदत है, तो इसे आज ही बदल लें। जी हां, रात को मोजे पहनकर सोना आपकी सेहत के नुकसानदायक हो सकता है। इसके कारण आपको कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि रात में मोजे पहनकर सोने से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। इससे आपको बेचैनी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो आइए, जानते हैं रात में मोजे पहनकर सोने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत

अगर आप रात में मोजे पहनकर सोते हैं, तो इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की समस्या हो सकती है। ज्यादा टाइट मोजे पहनने से ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है। इसलिए रात को सोने से पहले मोजे उतार दें या ढीले मोजे पहनकर सोएं।

ओवर हीटिंग की समस्या

सोते समय मोजे पहनने के कारण एयर पास नहीं हो पाती है। इसकी वजह से ओवर हीटिंग की समस्या हो सकती है और शरीर का तापमान अचानक बढ़ सकता है। इससे बेचैनी और असहजता महसूस हो सकती है।

स्किन एलर्जी

सर्दियों में अक्सर लोग दिनभर मोजे पहनकर घूमते हैं और फिर उन्हीं मोजों को पहनकर सो जाते हैं। ऐसे में, मोजों में चिपकी धूल-मिट्टी और बैक्टीरिया से आपको स्किन एलर्जी या इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।

दिल की सेहत पर बुरा असर

रात में मोजे पहनकर सोने से आपके हृदय की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल, टाइट मोजे पहनने से पैरों की नसों पर दबाव पड़ता है। इसके कारण हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है।

नींद में परेशानी

सोते समय मोजे पहनने से आपको अच्छी नींद लेने में भी परेशानी हो सकती है। दरअसल, टाइट मोजे पहनने से आपको बेचैनी महसूस हो आती सकती है, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप रात को सोने से पहले मोजे उतार दें।

अगर रात को मोजे पहनकर सोते हैं, तो इन बातों का रखें ध्यान

रात के समय ढीले मोजे पहनकर ही सोएं।

हमेशा साफ और धुले हुए मोजे पहनकर सोएं।

मोजे पहनने से पहले पैरों की मालिश कर लें, इससे पैर गर्म रहेंगे।

अगर आपको नाएलॉन के मोजे सूट नहीं करते हैं, तो कॉटन के मोजे पहनें।

बच्चों को भी टाइट मोजे पहनकर न सुलाएं।