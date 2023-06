क्या आपको भी है रातभर फोन देखने की आदत? आंखों और हेल्थ को हो सकते हैं ये बड़े नुकसान

बहुत अधिक समय तक मोबाइल फोन देखने से जहां शरीर को नुकसान पहुंचता है वहीं, रात में मोबाइल फोन देखना आंखों और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है।

Side Effects Of Watching Mobile : मोबाइल फोन के बिना आज लोगों की ज़िंदगी की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। आज ऑनलाइन होने का मतलब केवल शॉपिंग या वीडियोज देखना भर नहीं रहा है। आज ऑफिस की मीटिंग्स से लेकर डॉक्टर से बातचीत करने जैसे सभी काम ऑनलाइन ही होता है और बच्चों की पढ़ाई से लेकर दवाइयां मंगाने, बैंकिंग और टैक्स भरने जैसे कामों के लिए लोग मोबाइल ऐप्स पर निर्भर हैं। ऐसे में लोगों का बहुत अधिक समय ऑनलाइन गुजरता है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन ही नहीं रात में भी मोबाइल फोन पर बने रहते हैं। लेकिन, बहुत अधिक समय तक मोबाइल फोन देखने से जहां शरीर को नुकसान पहुंचता है वहीं, रात में मोबाइल फोन देखना आंखों और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। (Side Effects Of Watching Mobile In Dark Room In Hindi.)

अंधेरे में फोन देखने से बढ़ सकता है मैक्यूलर डिजनरेशन का रिस्क

विभिन्न स्टडीज के अनुसार, बहुत अधिक समय तक फोन देखने से मैक्यूलर डिजनरेशन (Macular Degeneration) की समस्या हो सकती है। लैपटॉप और मोबाइल फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स(Blue Lights Of Mobile Phone) आपकी आंखों को हानि पहुंचा सकती हैं। गौरतलब हैं कि, मैक्यूलर डिजनरेशन एक ऐसी समस्या है जो बुजुर्गों में अधिक देखी जाती है। वहीं, कोरोना महामारी के दौरान देखा गया कि ऑनलाइन काम करने और मोबाइल फोन पर बहुत अधिक समय बिताने के कारण कमउम्र लोगों में भी इस बीमारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

मैक्यूलर डिजनरेशन आंखों की रोशनी से जुड़ी एक समस्या है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की आंखों की रोशनी जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। मैक्यूलर डिजनरेशन में आंखों के रेटिना की कार्यक्षमता कम हो जाती है जिससे नजर में धुंधलापन आ सकता है। अब तक सामने आयी स्टडीज और रिसर्च पेपर में यही कहा गया है कि मैक्यूला के खराब हो जाने के बाद यह फिर से ठीक नहीं हो पाता। इसका अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति के आंखों की रोशनी जा सकती है।

ऐसे रखें आंखों का ख्याल

मोबाइल फोन और लैपटॉप या कम्प्यूटर के सामने केवल उतनी ही देर रहें जितना ज़रूरी हो। आवश्यक ना होने पर स्क्रीन टाइम अधिक रखने से बचें।

स्क्रीन देखते समय बीच-बीच में आंखों को आराम दें। पलकें झपकाने और थोड़ी-थोड़ी देर बाद आंखों को 1-2 मिनट के लिए बंद करने जैसी एक्सरसाइजेस करें। इससे, आपकी आंखों को आराम मिलेगा।

ड्राई आइज की समस्या(Problem Of Dry Eyes) होने पर डॉक्टर से बात करें और उनके परामर्श के अनुसार आंखों की देखभाल करें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)