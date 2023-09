अगर आप भी देर रात तक फोन चलाते हैं, तो हो जाएं सावधान, हो सकते हैं इन गंभीर बीमारियों का शिकार

मोबइल फोन से एक तरफ जहां हमें फायदे हैं , वही दूसरी तरफ हमें इसके नुकसान हैं, क्योंकि इसके बढ़ते इस्तेमाल के कारण हमें कई समस्याएं हो सकती हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि ज्यादा मोबइल फोन के इस्तेमाल से हमें कौन- सी समस्याएं हो सकती है।

Side Effects Of Using Phone At Night : आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है, जो फोन न चलाता हो बच्चा हो या बड़ा हर किसी को फोन ने अपना दीवाना बना रखा है और रात के समय फोन चलाना तो मानो एक फैशन सा हो गया है। बच्चा हो या बड़ा सभी रात के समय फोन चलाने के आदि होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ तो आज के समय में हमारे देश में मोबाइल नेटवर्किंग ने इतनी तरक्की की है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके बढ़ते इस्तेमाल ने बहुत सारी समस्याओं का खतरा भी बढ़ा दिया है। एक तरफ जहां मोबाइल का इस्तेमाल से हमे बहुत फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके ज्यादा इस्तेमाल से हम कई तरह की बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। फोन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग इसमें फालतू की चीजों को देखकर अपना समय खराब करते है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो आइए जानते है, ज्यादा फोन के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं के बारे में।

ज्यादा फोन के इस्तेमाल से होने वाली समस्याएं

आंखें खराब

आज के समय लगातार रातों को मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा असर हमारी आंखों पर ही पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखे खराब हो जाती हैं और अगर आप दिनभर के काम के बाद सोने की जगह मोबाइल देखते हैं, तो इसकी ब्राइटनेस के कारण और आंखों को आराम न मिलने के कारण हमारी आंखें ड्राई होने लगती है और आंखों की रोशनी कम होने लगती है और कम-कम होते हैं कभी-कभी आंखों की रोशनी भी चली जाता है।

अनिद्रा की समस्या

देर रात तक फोन का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें अनिद्रा की समस्या हो जाती है और जिसकी वजह से हम चाहकर भी रात के समय नींद नहीं आती है।

TRENDING NOW

सिरदर्द की समस्या

कभी-कभी सिर में दर्द होना आम बात है, लेकिन रात के समय लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की आपको भी लत है, तो ये सिरदर्द का कारण बन सकती है, क्योंकि फोन से निकलने वाली अलग-अलग कलर की लाइटों का बहुत बुरा प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता जो हमारी आंखों की रेटिना के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे सिर में दर्द होने लगता है।

दिमाग पर बुरा असर

रात में देर तक मोबइल फोन के लगातर इस्तेमाल से हमारे दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण हम चिड़चिड़े से होने लगते हैं और साथ ही भूलने की भी समस्या हो जाती है।

RECOMMENDED STORIES