Side Effects of Stress: बात-बात में लेते हैं तनाव, स्ट्रेस के साइड एफेक्ट्स भी जान लें, हो सकती हैं कई गंभीर बीमारियां

Side Effects of Stress: बात-बात में लेते हैं तनाव तो यह आपकी सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रेस के साइड एफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, जानें यहां....

Side Effects of Stress in Hindi: आजकल अधिकतर लोग स्ट्रेस (Stress) में जी रहे हैं। किसी को कोरोना होने का है स्ट्रेस, तो किसी को नौकरी जाने का है स्ट्रेस। कोई आर्थिक तंगी के कारण तनाव, एंग्जायटी में जी रहा है, तो कोई पारिवारिक लड़ाई-झगड़े के कारण मानसिक तनाव से पीड़ित है। तनाव यानी स्ट्रेस चाहे जिस कारण से भी आपको परेशान कर रहा है, इसका इलाज जल्दी ना किया जाए, तो यह कई अन्य शारीरिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। जी हां, स्ट्रेस के कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि आप भी हर छोटी-छोटी बातों में तनाव लेने लगते हैं, तो जान लें ऐसा करने के सेहत पर होने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं (Side Effects of Stress in Hindi)....

तनाव के दुष्प्रभाव (Side Effects of Stress in Hindi)

1 यदि आपको लगातार सिर दर्द रहता है, तो हो सकता है आपको किसी बात का स्ट्रेस हो। कई बार स्ट्रेस लेने से सिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। तनाव का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग नजर आ सकता है। तनाव आपके कई कार्यों को प्रभावित कर सकता है। आपका ऑफिस के काम में मन नहीं लगना, किसी से बात ना करना, नींद में कमी आदि परेशानियां (Stress Ke Nuksan in Hindi) नजर आ सकती हैं।

2 जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनमें धीरे-धीरे नशे की लत लग जाती है। शराब, सिगरेट का सेवन करने लगते हैं। इसके भी कई साइड एफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे फेफड़ों, लिवर आदि की समस्या हो सकती है।

3 तनाव ग्रस्त रहने से आपको पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। गैस हो सकता है, क्योंकि इसमें लोगों की खाने की इच्छा भी कम हो जाती है। खाली पेट रहने से पेट में गैस, जलन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। इसके अलावा, तनाव के कारण उल्टी, पेट में दर्द महसूस करना, ऐंठन भी किसी-किसी को होने लगता है।

4 स्ट्रेसहोने पर लोग या तो अधिक खाने लगते हैं या फिर बिल्कुल भी खाना-पीना छोड़ देते हैं। इससे वजन बढ़ने लगता है या कम हो जाता है। लोग घर में बैठ रहते हैं, शरीर से एक्टिव नहीं रहते हैं, आलसी हो जाते हैं। इन सभी का वजन पर असर पड़ सकता है। वजन बढ़ने से भी कई समस्याएं आपको घेर सकती हैं।

5 तनाव से यदि आप हद से ज्यादा ग्रस्त हो गए, तो इसका नकारात्मक असर दिल पर भी पड़ता है। आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक भी आ सकता है। तनाव से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगती है, जिससे आपको कोई भी रोग या इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है।

You may like to read

6 तनाव ग्रस्त रहने पर लोगों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है।यदि आप स्ट्रेस का इलाज समय रहते नहीं करवाते, तो आपको गंभीर रूप से डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। स्ट्रेस से कहीं ज्यादा डिप्रेशन सेहत और जिंदगी के लिए नुकसानदायक होता है।