Side Effects of Sleeping Less Than 5 Hours : अच्छी और गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में-

Side Effects of Sleeping Less Than 5 Hours : अच्छी और गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो इससे कई तकरह की परेशानी होने की संभावना होती है। दरअसल, हमारे शरीर को दिनभर की भागदौड़ से राहत पाने के लिए कुछ घंटों के आराम की बेहद जरूरत होती है। अगर आप कुछ घंटों की नींद सही से नहीं लेते हैं तो आपको मोटापा, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो अगर आप 5 घंटे से कम नींद लेते हैं, तो इससे आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

कम सोने से होते हैं ये नुकसान

कम सोनेसे शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस नुकसान के बारे में-

याददाश्त क्षमता होती है कमजोर

कुछ रिसर्च के मुताबिक, अगर आप रोजाना 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो इससे आपके मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसकी वजह से आपका ब्रेन सही तरीके से कार्य नहीं करता है, जिससे आपकी याददाश्त क्षमता काफी ज्यादा कमजोर होने लगती है। साथ ही मेंटल हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

दिनभर रहता है मूड स्विंग

अच्छी और गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी होती है। इससे आपका मूड अच्छा होता है, लेकिन अगऱ आप नियमित रूप से अच्छी और गहरी नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपका मूड खराब होने लगता है। ऐसे में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मूड स्विंग होना लाजमी है. इसलिए 8 घंटे की नींद जरूर लें.

कमजोर हो सकती है इम्यूनिटी

अच्छी और गहरी नींद न लेने का असर आपकी कमजोर इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। इससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। वहीं, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ता है। साथ ही कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है।

डायबिटीज का रहता है खतरा

अगर आप नियमित रूप से 5 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो इसका असर आपके ब्लड शुगर पर भी पड़ता है। मुख्य रूप से ब्लड शुगर पर असर डालता है। साथ ही डायबिटीज की बीमारी का खतरा रहता है।

अच्छी और गहरी नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप पर्याप्त रूप से नींद नहीं लेते हैं, तो इससे आपकी समस्या हो सकती है।

