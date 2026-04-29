Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

ट्रेंड को फॉलो करके आप भी दे रहे हैं बच्चों को सेंधा नमक? फायदा नहीं हो सकता है नुकसान

आप बच्चों को हेल्दी समझकर खाने में सेंधा नमक दे रहे हैं, तो रूक जाइए। क्योंकि जिस सेंधा नमक को स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा मान रहे हैं, वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

ट्रेंड को फॉलो करके आप भी दे रहे हैं बच्चों को सेंधा नमक? फायदा नहीं हो सकता है नुकसान
हेल्दी समझकर अक्सर लोग बच्चों को सेंधा नमक देते हैं। (AI Generated image)
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Manoj Yadav

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 29, 2026 7:57 AM IST

आज के समय में पेरेंट्स बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो गए हैं। इसलिए पेरेंट्स बच्चों के खानपान को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। मैंने आसपास कई माता- पिता को बात करते हुए सुना है कि वो अपने बच्चे को चीनी, चॉकलेट, चिप्स और बाजार में मिलने वाले जूस नहीं देते हैं। बच्चों के खानपान को लेकर सतर्क पेरेंट्स के सामने जब बात नमक की आती है, तो अक्सर साधारण आयोडीन युक्त नमक की बजाय सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। न्यू पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के रोजमर्रा के खानपान में सेंधा नमक को शामिल करने से उनमें बीमारियों का खतरा कम होगा। लेकिन क्या वाकई बच्चों के खाने में सेंधा नमक को शामिल करना स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह सुरक्षित है? क्या सेंधा नमक खाने से बच्चों के किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होता है? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब।

क्या बच्चों के लिए सेंधा नमक सुरक्षित है?

फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के डॉ. मनोज यादव का कहना है कि बच्चों के लिए सेंधा नमक बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों को सेंधा नमक सिर्फ एक सीमित मात्रा में ही देना चाहिए। डॉक्टर के अनुसार, 6 महीने से छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार का नमक नहीं देना चाहिए। जब बच्चा ठोस आहार (Solid Food) शुरू करता है, तब उसे बहुत ही कम मात्रा में नमक दिया जा सकता है। सेंधा नमक साधारण नमक की तुलना में हल्का होता है और पाचन में मदद करता है। लेकिन बढ़ते बच्चे के खाने में सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। बच्चों को सेंधा नमक देने से एक नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है।

Use of rock salt बच्चों को सिर्फ सेंधा नमक देना गलत है। (AI Generated image)

Also Read

More News

बच्चों को सेंधा नमक खिलाने से सेहत को होने वाले नुकसान

डॉक्टर बताते हैं कि सेंधा नमक कितना भी शुद्ध क्यों न हो, लेकिन इसकी अति बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बच्चों को सेंधा नमक खिलाने से कई तरह के नुकसान हो सकता है। इसमें शामिल हैः

1. किडनी पर दबाव

बढ़ते बच्चों के शरीर के साथ- साथ तक किडनी भी विकसित हो रही होती है। सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है, और ज्यादा सोडियम बच्चों की किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे शरीर से पानी बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर बच्चे ज्यादा नमक खाते हैं, तो उनकी किडनी को उसे संतुलित करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो लंबे समय में किडनी से जुड़ी बीमारी का खतरा बन सकती है।

2. डिहाइड्रेशन

डॉ. मनोज यादव के अनुसार, बच्चों को रेगुलर बेसिस पर सेंधा नमक खिलाने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। बच्चों के खाने में सोडियम ज्यादा होने से शरीर ज्यादा पानी बाहर निकालता है। इससे बच्चा जल्दी थक जाता है। जिसके कारण सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने की परेशानी देखी जाती है। छोटे बच्चे खुद से पानी कम पीते हैं, इसलिए उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। यही कारण है कि डॉक्टर बच्चों को सेंधा नमक न देने की सलाह देते हैं।

सेंधा नमक देने से बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है।

3. ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा

अक्सर माना जाता है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ बड़ों की समस्या है, लेकिन आजकल बच्चों में भी यह समस्या देखने को मिल रही है। ज्यादा नमक, चाहे वह सेंधा नमक ही क्यों न हो, शरीर में सोडियम बढ़ाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर बच्चे में हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ाता है।

4. हड्डियों पर असर

अधिक सेंधा नमक खाने से शरीर से कैल्शियम बाहर निकल सकता है। कैल्शियम बच्चों की हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है। बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। साथ ही, बच्चों के वजन और लंबाई पर भी बुरा असर पड़ता है।

5. पाचन तंत्र पर असर

बच्चों का पाचन तंत्र बहुत सेंसिटिव होता है। बच्चों को सेंधा नमक खिलाने से पेट में दर्द, गैस, एसिडिटी और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर बच्चे को पहले से पेट की समस्या है, तो सेंधा नमक इस्तेमाल परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।

rock salt बच्चों को संतुलित मात्रा में ही नमक देना चाहिए।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

बच्चों के लिए नमक चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

  1. सेंधा नमक की बजाय बच्चों के लिए आयोडीन युक्त नमक (Iodized Salt) का इस्तेमाल करें।
  2. बच्चों के खाने में ज्यादा नहीं बल्कि सीमित मात्रा में ही नमक डालें।
  3. 1 साल से छोटे बच्चों के खाने में ऊपर से किसी प्रकार का नमक न डालें।
  4. बच्चों को पैकेज्ड और ज्यादा नमकीन वाले खाने से बचाएं।

Disclaimer: सेंधा नमक पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए इसका ज्यादा या नियमित उपयोग नुकसानदायक हो सकता है। खासकर आयोडीन की कमी, किडनी पर दबाव, और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। अगर आप भी बच्चों को सेंधा नमक देते हैं तो इस बारे में पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

FAQs

क्या सेंधा नमक से बच्चे का दिमाग कमजोर होता है?

केवल सेंधा नमक खिलाने और आयोडीन के अन्य स्रोतों की कमी होने से मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है। संतुलित आहार ही कुंजी है।

क्या 6 महीने के बच्चे की खिचड़ी में सेंधा नमक डाल सकते हैं?

6 से 7 महीने के बच्चों को बिना नमक का खाना देना सबसे अच्छा है। यदि स्वाद के लिए डालना भी है, तो मात्र एक चुटकी काफी है।

क्या सेंधा नमक साधारण नमक से बेहतर है?

शुद्धता और खनिजों के मामले सेंधा नमक साधारण नमक से बेहतर है, लेकिन आयोडीन के मामले में साधारण नमक का पलड़ा भारी है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More