ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से शरीर में हो सकती है ये खतरनाक बीमारी, फिर जीवन भर दवाएं नहीं करेंगी काम

Overuse of antibiotics: शरीर में हुए बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएं शरीर को कई नुकसान पहुंचा सकती है, जिनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है।

Side effects of taking too many antibiotics: स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं, जिन्हें बिना दवाओं के ठीक नहीं किया जा सकता है। इन बीमारियों में प्रमुख रूप से कुछ प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण भी आते है, क्योंकि इनका इलाज जड़ से करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ती है। बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक दवाओं से ही किया जा सकता है और अगर सही मात्रा में, सही समय पर व सभी सावधानियों का पालन किया जाए तो दवाएं पूरी तरह से सेफ भी होती हैं। लेकिन देखा गया है कि लोग खुद से दवाएं लेने लगते हैं। कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी किसी बीमारी का इलाज करने के लिए लोग खुद से ही एंटीबायोटिक दवाएं लेने लग जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक दवा लेना या फिर ज्यादा मात्रा में ये दवाएं लेना कई बार सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इनसे शरीर में कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जिनके बारे में इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं। (Taking antibiotics for long time)

एंटीबायोटिक दवाओं से हो सकती हैं ये बीमारी

एंटीबायोटिक दवाओं का काम शरीर बैक्टीरिया को खत्म करना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर संक्रमण के अनुसार अनुचित एंटीबायोटिक दवाएं लेता है, तो इससे बैक्टीरिया उसके प्रति रेजिस्टेंस बन जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो एंटीबायोटिक दवाएं उन पर असर करना बंद कर देती हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी शरीर में संक्रमण बढ़ता रहा है और कई जटिलताएं भी विकसित हो जाती हैं।

किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचने का सबसे प्रमुख तरीका यह है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के खुद से कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवा न लें। डॉक्टर द्वारा सुझाई गई किसी भी एंटीबायोटिक दवा का सिर्फ तब तक ही इस्तेमाल करें जब तक डॉक्टर ने आपको कहा है और न ही उससे कम व न ही उससे ज्यादा समय तक ये दवाएं लें। परिवार में किसी दूसरे सदस्य को मिली एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने भी कई बार नुकसान पहुंचा सकता है।

पहले जांच जरूरी

संक्रमण कई अलग-अलग प्रकार के होते हैं और एंटीबायोटिक दवाएं सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर ही काम करती हैं। इसलिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी होता है कि अगर शरीर में संक्रमण है, तो यह कौन सा संक्रमण है। साथ ही में बैक्टीरियल संक्रमण भी कई अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होते हैं और इसकी गंभीरता के अनुसार ही दवा की खुराक निर्धारित की जाती है। इसलिए पहले अच्छे से जांच होना भी बहुत जरूरी है।