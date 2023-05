Health Problems Caused By Jaggery: मोटापा सहित इन 2 समस्याओं की वजह बन सकता है गुड़ का सेवन, बढ़ सकती हैं डायबिटीज में मुश्किलें

यहां पढ़ें अधिक मात्रा में गुड़ खाने के नुकसान। (Side Effects Of Eating To Much Jaggery )

Side Effects Of Eating To Much Jaggery: सर्दियों की सुबह गुड़ की चाय पीने मिल जाए तो किसी का भी दिन बन जाए। गुड़ की सोंधी-सी खूश्बू और मीठा-सा स्वाद सर्दियों के मौसम में तब और भी अच्छा लगने लगता है जब इसे भूनी हुई मूंगफली या दही के साथ खाया जाए, वहीं ठंड के मौसम में गुड़ और तिल से बने लड्डू, गजक और चिक्की जैसी मिठाइयों का स्वाद भी लोगों को खूब लुभाता है। ये तो रही स्वाद की बात लेकिन जब बात सेहत की हो तब भी गुड़ का सेवन बहुत फायदेमंद साबित होता है। गुड़ में कमजोरी दूर करने वाला आयरन (Iron) और ब्रेन के लिए फायदेमंद माने जाने वाले मैग्नीशियम (Magnesium) और पोटैशियम (Potassium) जैसे न्यूट्रिएंट्स गुड़ में पाए जाते हैं। साथ ही रिफाइंड चीनी के एक अच्छे पर्याय के तौर पर भी हाल के समय में गुड़ की लोकप्रियता खूब बढ़ी है। लेकिन, इस हेल्दी फूड का सेवन अगर नियंत्रित तरीके से ना किया जाए तो इससे शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी आ सकता है। यहां पढ़ें अधिक मात्रा में गुड़ खाने के नुकसान। (Side Effects Of Eating To Much Jaggery In Hindi)

डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी गड़बड़ियां

भोजन के बाद सोंठ-अदरक की गोली या थोड़ा-सा गुड़ खानेका रिवाज कई परिवारों में होता है। इसके पीछे गुड़ के वे पाचक गुण हैं जो भोजन को पचाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आसान बनाते हैं। वहीं, जब अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन किया जाता है तो इससे पाचन तंत्र की तकलीफें बढ़ सकती हैं। नतीजतन, अपच और पेट में भारीपन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं।

बढ़ सकता है मोटापा

कैलोरी काउंट की चिंता करने वाले लोगों को अपनी डाइट में शक्कर की जगह गुड़ शामिल करने की सलाह दी जाती है। हालांकि, गुड़ और शक्कर में कैलोरी की मात्रा का अंतर बहुत अधिक नहीं होता। इसी तरह गुड़ और शक्कर दोनों ही गन्ने के रस से तैयार किए जाते हैं जिससे इन दोनों ही उत्पादों का अधिक मात्रा में सेवन आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। गुड़ के अधिक सेवन से मोटापे का खतरा बढ़ता है और रक्त में शुगर लेवल बढ़ने की भी संभावना बनी रहती है।

हो सकती है पेट के कीड़े पनपने की समस्या

गुड़ के सेवन का एक बड़ा नुकसान यह भी है कि इसके अधिक सेवन से पेट में बैक्टेरिया और कीड़ों (Stomach worms) की तादाद बढ़ सकती है। दरअसल, इसकी वजह गुड़ के उत्पादन की प्रक्रिया है जो अक्सर खुले स्थानों पर किया जाता है। कई बार गुड़ धूल-मिट्टी के सम्पर्क में आ जाता है और इस तरह गुड़ के साथ के पेट में बैक्टेरिया पहुंचने का रिस्क भी बढ़ता है। जिससे पेट में कीड़ेकी समस्या हो सकती है। (Side Effects Of Eating To Much Jaggery)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयी डाइट और बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी बीमारी के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें।)

You may like to read