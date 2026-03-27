गर्मी में ज्यादा चाय-कॉपी पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? पेट की सेहत होती है सबसे ज्यादा प्रभावित

Tea Coffee Side Effects: ज्यादातर लोग गर्मियों में भी फुर्तीले रहने के लिए चाय-कॉफी का सेवन करते हैं। अगर आप ज्यादा चाय-कॉफी पीते हैं, तो इससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।

चाय-कॉफी पीने के नुकसान

Tea Coffee Side Effects: ज्यादातर लोग दिनभर में 5 से 6 कप चाय-कॉफी पी लेते हैं। कई लोग गर्मी आते ही चाय-कॉफी का सेवन कम कर देते हैं, जबकि कुछ लोगों को गर्मियों में भी हर वक्त चाय-कॉफी की जरूरत पड़ती है। सुबह उठकर चाय की तलब लगती है, ऑफिस में 2 से 3 बार चाय की तलब लगती है। ऐसे में हर वक्त चाय-कॉफी पीने से शरीर में गर्मी तो बढ़ती ही है, कई तरह की दिक्कतें भी होनी शुरू हो जाती हैं। चाय-कॉफी में कैफीन होता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से होने वाले नुकसान धीरे-धीरे नजर आते हैं, एकदम से महसूस नहीं होते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मी में ज्यादा चाय-कॉफी पीने के नुकसान (Garmi me Chai Coffee Pine ke Nuksan)-

1. शरीर में पानी की कमी

अगर आप गर्मी में ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, तो इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है, जो शरीर में डाइयूरेटिक की तरह काम करता है। ज्यादा चाय-कॉफी पीने से आपको बार-बार पेशाब आ सकती है और इससे शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकल सकता है। इससे पानी की कमी होगी और आपको थकान, चक्कर आने और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं।

2. पेट में जलन और एसिडिटी

गर्मी में ज्यादा चाय या कॉफी पीने से पेट में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गर्मियों में कई लोगों को पहले से ही गैस और एसिडिटी की समस्या रहती है, ऐसे में आप चाय या कॉफी पिएंगे तो इससे एसिडिटी की समस्या बन सकती है। इसकी वजह से सीन में जलन, खट्टी डकार, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

3. नींद कम आना

अगर आप ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करेंगे, तो इससे अनिद्रा की समस्या हो सकती है। चाय-कॉफी में कैफीन होता है, जो दिमाग को एक्टिव बनाता है। अगर आप गर्मियों में रोज चाय या कॉफी पिएंगे, तो इससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होगी और नींद आने में परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक नींद की कमी रहने से आपको तनाव, थकान और सुस्ती जैसा महसूस हो सकता है। खासकर, अगर आप शाम को चाय या कॉफी पिएंगे तो इससे नींद आने में परेशानी हो सकती है।

4. दिल की धड़कन बढ़ना

चाय-कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय-कॉफी का सेवन करें, तो इससे थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और बेचैनी महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय-कॉफी पिएंगे तो इससे घबराहट महसूस हो सकती है।

5. शरीर का तापमान बढ़ेगा

गर्मी के मौसम में चाय या कॉफी पीने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है। चाय और कॉफी पीने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपको ज्यादा पसीना आ सकता है और चक्कर, सिरदर्द जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अगर आप गर्मियों में नियमित रूप से ज्यादा चाय-कॉफी का सेवन करते हैं, तो सिरदर्द और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है।

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Highlights:

ज्यादा चाय-कॉफी पीने से एसिडिटी बन सकती है।

अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय-कॉफी का सेवन करेंगे, तो इससे हार्ट बीट बढ़ सकती है।

इससे बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।